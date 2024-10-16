CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Телеком
|

Т2 и Московская биржа будут совместно улучшать финансовые сервисы для россиян

T2, российский оператор мобильной связи, и Московская биржа подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития инвестиционных аналитических финансовых сервисов. Решения будут основаны на финансовых данных, технологиях искусственного интеллекта и алгоритмах big data. Договоренности позволят реализовать и запустить крупные совместные проекты на рынке уже в 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Т2.

Соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор Т2 Антон Годовиков и председатель правления Московской биржи Виктор Жидков. Компании-подписанты обладают большим массивом обезличенных данных. Они могут быть использованы для определения оптимальных инвестиционных стратегий и создания платформ и продуктов, помогающих принимать взвешенные инвестиционные решения на основе аналитики big data.

Первым проектом партнеры обозначили создание системы, пользователи которой смогут оценить свой инвестиционный рейтинг, рассчитанный в сравнении с обобщенной инвестиционной статистикой в распоряжении компаний. Платформа будет работать на базе искусственного интеллекта с применением моделей различных инвестиционных стратегий и их результативности. При этом пользователи сами смогут дополнять систему данными и совершенствовать механизм.

Следующим шагом станет создание продукта кредитного рейтинга для финансовых организаций. Благодаря ему бизнес сможет совершенствовать механики привлечения клиентов и оценивать риски при выдаче пользователю кредитов и других банковских продуктов.

Согласно плану, проекты будут реализованы в 2025 г.

Антон Годовиков, генеральный директор Т2: «Т2 активно развивает направление финансовых сервисов, и подписание меморандума будет способствовать укреплению позиции компании на финансовом рынке. Уверен, что с помощью высокотехнологичных сервисов и систем мы сможем создать уникальные и, самое главное, эффективные продукты для пользователей и бизнеса. Эти решения станут большим шагом на пути повышения инвестиционной и кредитной грамотности клиентов. Формирование рейтингов на основе больших данных в распоряжении компаний станет прорывом в области управления финансами как в В2С-, так и В2В-сегменте».

Виктор Жидков, председатель правления Московской биржи: «Московская биржа и Т2 накопили огромные массивы данных и обладают сильной экспертизой в их обработке и анализе для определения всего спектра потребностей и моделей поведения различных категорий клиентов. Объединение наших ресурсов и компетенций в этой области поможет создавать новые персонализированные продукты и услуги, а искусственный интеллект обеспечит их непрерывное совершенствование и доработку. Это удачно вписывается в планы по дальнейшему развитию нашей платформы для управления личными финансами Финуслуги, и мы продолжим работу по использованию больших данных в интересах российских инвесторов».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Красовский, «Т1 Цифровая Академия»: Система обучения в России подстраивается под задачи работодателей

Заказы у главной мировой компании по микроэлектронике упали вдвое из-за торговых войн США против Китая. В опасности производство процессоров во всем мире

Александр Каушанский, «Программный Продукт»: 80% компаний транспортной отрасли используют цифровые технологии, но потенциал роста есть

Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024

Будущее в стиле киберпанк: ИИ стал базой технологических трендов

В России улучшат сотовую связь за счет разрешения строить вышки вдоль дорог

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

7 умных увлажнителей для отопительного сезона: нет сухому воздуху

Обзор Digma Pro 27" Art M: стильный 5К-монитор для графики и дизайна

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

Показать еще

Наука

Самый быстрый в мире микроскоп позволяет уловить даже движение электронов

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: