CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Т2 улучшил связь для 16 тыс. жителей жилых массивов Калининградской области

T2, российский оператор мобильной связи, улучшил качество услуг в новостройках и спальных районах Калининградской области до стандарта 4G/LTE. Высокосортной мобильный интернет и голосовая связь стали доступны 16 тыс. абонентам компании. Для этого оператор усилил сетевую инфраструктуру новыми техническими объектами. Проведенные работы увеличили скорость передачи данных и стабильность связи при растущем потреблении мобильного трафика. Об этом CNews сообщили представители Т2.

Компания Т2 установила новые базовые станции в местах растущей нагрузки на сеть в густонаселенных кварталах Ленинградского, Московского, Прибрежного, Центрального районов Калининграда, а также в городах Пионерский и Светлогорск. После запуска оборудования средняя скорость мобильного интернета выросла на 50% до 100 Мбит/c в пиковых значениях. Улучшение качества голосовой и мобильной связи жители могут оценить в праздники, выходные или вечернее время, а также при посещении районных школ, больниц, муниципальных учреждений, СНТ, парков, торговых центров и других локаций с высоким уровнем пользовательского трафика.

Александр Коренецкий, директор Калининградского филиала T2: «Калининградская область – регион, привлекающий гостей и туристов со всей страны вне зависимости от сезона. Ежемесячно мы фиксируем рост количества интернет-пользователей и абонентов, потребляющих тяжелый контент. Жители и гости активно созваниваются с друзьями и родственниками по видеосвязи, постят контент в соцсети, пересылают друг другу популярные мемы, смотрят с мобильного телефона фильмы и сериалы, пользуются онлайн-платформами обучения. С помощью аналитических инструментов и искусственного интеллекта мы оперативно определяем локации с повышенной нагрузкой, расширяем площадь покрытия и емкость сети. Эта работа позволяет обеспечить высокий уровень телеком-услуг для растущего количества пользователей».

Мобильный оператор T2 постоянно реализует проекты по улучшению качества услуг в спальных районах и новостройках Калининградской области. Например, стабильная связь уже присутствует в жилых комплексах «Пионерские огни», «Новый Город», «Дом на Батальной», «Университет», «На Советском, 50». Устойчивым сигналом и мобильным 4G-интернетом обеспечены будущие новоселы строящихся ЖК «Высота 56» и «Резиденция».

До конца 2024 г. компания улучшит качество покрытия в прибрежной зоне Калининграда, новостройках, спальных районах и коттеджных поселках города. Улучшение услуг связи коснется еще 18 тыс. жителей Ленинградского, Московского, Центрального районов областного центра, исторического района Амалиенау, а также коттеджного поселка Холмогоровка. В этих локациях оператор установит дополнительные комплексы радиопередающей аппаратуры.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Топ-10 сфер, в которых применяется генеративный ИИ

Заказы у главной мировой компании по микроэлектронике упали вдвое из-за торговых войн США против Китая. В опасности производство процессоров во всем мире

НИКИЭТ перевел систему электронного документооборота «Дело» на СУБД Postgres Pro

Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024

Дмитрий Юдин, Cloud.ru: ML-платформы гарантируют эффективность и большую вычислительную мощность

В России улучшат сотовую связь за счет разрешения строить вышки вдоль дорог

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

7 умных увлажнителей для отопительного сезона: нет сухому воздуху

Обзор Digma Pro 27" Art M: стильный 5К-монитор для графики и дизайна

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

Показать еще

Наука

Самый быстрый в мире микроскоп позволяет уловить даже движение электронов

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: