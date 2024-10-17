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Денис Бойко назначен директором МТС в Забайкальском крае

МТС сообщает о назначении Дениса Бойко директором филиала МТС в Забайкальском крае. Приоритетными направлениями работы нового руководителя станут расширение сотрудничества с промышленными предприятиями региона, внедрение инновационных экосистемных продуктов на территории Забайкальского края. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В числе задач нового директора – продвижение сервисов и digital-продуктов МТС для В2В- и В2С-рынков региона, способствующих повышению уровня цифровизации региона. Денис Бойко продолжит реализацию проектов в добывающем и топливно-энергетическом секторе, позволяющих внедрить инновационные продукты для сокращения издержек, повышения энергоэффективности и обеспечения безопасности на горнорудных месторождениях и промышленных предприятиях. Также в фокусе внимания топ-менеджера – комплекс проектов по расширению и модернизации телеком-инфраструктуры в Забайкальском крае.

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МТС
Денис Бойко назначен директором МТС в Забайкальском крае

«Забайкалье – один из динамичных дальневосточных регионов, где экономическими драйверами выступают предприятия горнодобывающей, транспортно-логистической и сельскохозяйственной отрасли с высоким запросом на цифровые решения: видеонаблюдение, облачные сервисы и аналитика, контроль доступа и безопасность. Денис обладает большим управленческим опытом. Он отлично зарекомендовал себя в качестве руководителя филиала в Камчатском крае, успешно реализуя социокультурные проекты и расширяя покрытие мобильной сети в туристических локациях. Накопленный опыт работы в телеком-сфере и знания региональной специфики позволит ему успешно решить все поставленные задачи», - отметил директор по региональному управлению МТС Андрей Перагов.

Денис Бойко окончил Тихоокеанский военно-морской институт по специальности «Радиотехника». В телекоммуникационной отрасли начал работать с 2013 г. Занимал различные должности в дальневосточных филиалах компаний телеком-отрасли, в одной из них последние два года возглавлял региональное отделение.

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