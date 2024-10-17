Еще четыре тысячи елабужан получили доступ к гигабитному интернету МТС

МТС, цифровая экосистема, сообщает о расширении сети высокоскоростного домашнего интернета в девятом микрорайоне Елабуги. Четыре тыс. человек, проживающих в пяти- и девятиэтажных домах по проспекту Мира и на улице Тази Гиззата, получили доступ к домашнему интернету на скорости до 100 Мбит/с и возможность ежемесячно экономить до 40% на цифровых сервисах. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС провели технические работы по модернизации и установке нового телеком-оборудования в одиннадцати многоквартирных домах девятого микрорайона Елабуги. Теперь собственники и арендаторы могут выходить в онлайн на скорости до 100 Мбит/с и пользоваться скоростным интернетом для учебы, работы или просмотра онлайн-фильмов и передач в HD-качестве даже во время повышенной нагрузки на сеть. Также жильцы микрорайонов смогут экономить на связи до 40% ежемесячно, объединив в один «пакет» мобильную связь для всей семьи, домашний интернет, IPTV и онлайн кинотеатр KION с эфирными телеканалами и большой библиотекой фильмов.

«МТС планомерно обеспечивает жителей Закамья надежным домашним интернетом. Весной компания запустила фиксированную сеть в восьмом микрорайоне Елабуги, теперь гигабитный интернет МТС доступен и жителям соседнего микрорайона. Помимо доступа к цифровым сервисам для работы, обучения, развлечения и других, расширение сети домашнего интернета дает возможность еще большему числу елабужан сократить затраты на связь и ТВ. Так, пользователи могут сэкономить до тысячи рублей ежемесячно, объединяя в один «пакет» высокоскоростной домашний интернет, телевидение, мобильную связь для всей семьи и онлайн-кинотеатр KION», – сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Для подключения домашнего интернета потребуется Wi-Fi-роутер или оборудование, которое имеет порт Ethernet с пропускной способностью 100 Мбит/с, а также техническая возможность по конкретному адресу.