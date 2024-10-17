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МТС запустила услугу «Авторизованный вызов»

«МТС Exolve», разработчик коммуникационных решений для бизнеса, представила услугу «Авторизованный вызов». Услуга доступна как абонентам сервиса «Автосекретарь» от МТС, так и пользователям коммуникационной платформы «МТС Exolve».

Благодаря сервису клиент может при входящем звонке видеть на экране телефона название и бренд компании вместе с номером вызывающего абонента. Таким образом, с помощью «Авторизованного вызова» пользователи чаще принимают звонки от знакомых им компаний.

Первые кейсы внедрения показали, что сервис не только способствует увеличению конверсии звонков, росту успешных продаж и уменьшению нецелевых вызовов, но также повышает лояльность к брендам. В целом он делает процесс коммуникации бизнеса с клиентами более эффективным, прозрачным и доверительным.

Услуга особенно актуальна в медицине, ритейле, доставке, финансах, логистике и других сферах, так как помогает более эффективно информировать пользователей об изменениях в заказе, подтверждать запись к врачу, поддерживать оперативную связь с курьерами, подбирать кандидатов на вакансии и решать другие вопросы, связанные с клиентским сервисом.

«Благодаря «Авторизованному вызову» компании могут повышать скорость и успешность контактов с клиентами, а также улучшать узнаваемость своих брендов. При этом пользователи могут быть уверены в безопасности входящих вызовов, что особенно важно в современных условиях, ― отметил директор по продуктам «МТС Exolve» Василий Сажко. ― Сервис интегрирован как в продукт «Автосекретарь» от МТС, так и в коммуникационную платформу «МТС Exolve». Внедрение услуги ― это еще один способ помочь бизнесу оптимизировать процессы и повысить уровень обслуживания клиентов».

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