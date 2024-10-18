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Голосовой помощник столичного контакт-центра стал принимать втрое больше звонков

За 10 лет голосовой помощник общегородского контакт-центра Москвы принял около 160 млн звонков. Он записывает к врачу, передает показания счетчиков, рассказывает о режиме работы музеев и информирует предпринимателей о начале грантовых кампаний. На сегодняшний день благодаря ему обрабатывается более 50% всех обращений на 12 столичных горячих линиях, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«Искусственный интеллект постоянно обучается, его база знаний включает в себя сотни разных тем. С января по сентябрь цифровой ассистент принял больше 27 млн звонков, что почти в три раза превышает показатель за такой же период 2023 г.», — сказала Наталья Сергунина.

По ее словам, в 2024 г. голосовой помощник отвечает на вопросы по 135 новым направлениям. Чаще всего жители передают показания счетчиков воды или электричества, уточняют статус заявления на патенты и узнают о готовности тех или иных документов.

Консультации получают и предприниматели. В июне 2024 г. на линии поддержки малого бизнеса Москвы были запущены исходящие звонки. Цифровой ассистент подтверждает участие в образовательных мероприятиях, сообщает о дате, времени и месте их проведения, а также об изменениях в расписании. С июля 2024 г. представителей делового сообщества начали информировать о старте приема заявок на получение грантов.

Искусственный интеллект находит нужные данные в два раза быстрее человека. Это позволяет горожанам скорее получать ответы на распространенные вопросы без ожидания на линии, а операторам — уделять время более сложным задачам.

После обращения на горячую линию жителям предлагают оценить работу виртуального помощника. На основе обратной связи специалисты совершенствуют его возможности и базу знаний.

Общегородской контакт-центр действует с 2011 г. С 2014 г. вместе с операторами звонки начал принимать и голосовой ассистент.

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика России» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

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