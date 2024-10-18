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«МегаФон» ускорил дороги на востоке Новгородской области

Несколько тысяч автомобилистов и пассажиров, проезжающие по дорогам областного значения «Боровичи – Хвойная» и «Хвойная – Пестово», а также жители близлежащих поселков и деревень смогут оценить качество связи и устойчивость сигнала мобильного интернета в своих смартфонах после модернизации телеком-инфраструктуры. Инженеры «МегаФона» ускорили мобильный интернет и раздвинули границы покрытия сети четвертого поколения на 20%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

«МегаФон» построил в Хвойнинском районе новые базовые станции с использованием технологии 4G, что позволило расширить зону покрытия на 20%, получить достаточную емкость сети для обслуживания абонентов и ускорить передачу данных. Работы велись на инфраструктурных объектах, расположенных рядом с участками трассы возле населенных пунктов Миголощи, Хвойная, и Горка. В результате мобильный сигнал стал устойчивее, повысилось качество соединения и скорость мобильного интернета.

«Качественный мобильный интернет на автомагистралях — это неотъемлемая часть современной жизни. Он позволяет оставаться на связи, получать актуальную информацию о дорожной обстановке и пользоваться полезными сервисами, делая поездки более комфортными и безопасными. Устойчивое интернет-покрытие трасс — важное направление развития телеком-инфраструктуры в Новгородском регионе. Только за 2024 г. мы построили и модернизировали около 90 базовых станций, расположенных рядом с автомобильными дорогами», — отметила Екатерина Орлова, директор «МегаФона» в Новгородской области.

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