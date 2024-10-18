«Мотив» фиксирует снижение мошеннических звонков

Количество соединений в сети уральского оператора «Мотив» с использованием технологии подмены номеров уменьшилось с начала 2024 г. на 90%. Это стало возможным благодаря подключению к системе «Антифрод», которая распознает попытки вызовов с использованием подменных номеров и блокирует их. Об этом CNews сообщили представители «Мотив».

Между тем, преступники постоянно находят новые методы и сценарии обмана граждан. Мошенники представляются сотрудниками сотового оператора, банка, представителями государственных структур и ведомств в мессенджерах.

Абонент «Мотив» Екатерина: «На прошлой неделе мне написали мошенники в мессенджере, представившись сотрудниками оператора связи. Аккаунт так и назывался «поддержка Мотив», значимости добавлял похожий логотип на аватаре. Меня оповестили об изменениях условий тарификации в поездках по России и зарубежью. Спросили, согласна ли я на изменения. В случае согласия мне должны были лично привезти новый договор на переподписание. При отказе - договор аннулируют. Мне некогда было вникать, да и оператор меня устраивает – я просто написала в ответ «ок», и забыла про этот разговор. Позднее мне снова написали, оповестив, что договор готов - нужно подтвердить согласие и сообщить код, который мне отправлен в SMS. На этот раз я была не так занята – не поленилась позвонить в контакт-центр сотового оператора для уточнений. Оказалось, никаких изменений нет, а главное – сотовый оператор никогда не спросит коды и пароли. Если бы я была сильно занята, возможно, сообщила бы код не задумавшись, чтобы поскорее вернуться к своим делам. Именно на это и рассчитывают мошенники».