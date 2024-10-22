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Учёные СПбГУТ разработали модем для передачи данных через электросети

В Санкт-Петербургском университете телекоммуникаций создан модем NB-PLC, предназначенный для организации каналов связи через электрические сети низкого и среднего напряжения. Использование устройства открывает новые возможности для эффективного учёта ресурсов: электроэнергии, воды и тепла, а также для управления ими.

Модем NB-PLC позволяет передавать и принимать цифровой сигнал через существующую электрическую проводку зданий и линии электропередач (ЛЭП), используя стандартизированные методы передачи G3-PLC IEEE 1901.2. Это делает его универсальным устройством для использования в системах учёта электроэнергии, мониторинга состояния объектов, в охранных и пожарных сигнализациях и др. Модем поддерживает широкий диапазон частот, что позволяет адаптировать его под различные задачи.

Одно из ключевых преимуществ модема – возможность выбора диапазона частот в зависимости от характеристик используемых линий. Модем поддерживает различные интерфейсы передачи данных, что делает его совместимым с различными системами автоматизации. В сетевой конфигурации возможно подключение до 1 тыс. устройств, а максимальная скорость передачи данных составляет 130 кбит/с в полном диапазоне частот.

Модем обладает высоким потенциалом для применения в энергосбытовых и распределительных компаниях, таких как «Мосэнергосбыт» и «Петроэлектросбыт». Он обеспечивает надёжную и экономичную передачу данных без необходимости прокладки дополнительных кабелей, что особенно актуально для модернизации существующих электрических сетей.

Авторы проекта – сотрудники научно-исследовательского института технологий связи (НИИТС) СПбГУТ Вадим Егоров, Дмитрий Копылов, Марк Мендельсон.

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