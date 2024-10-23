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Билайн бизнес и «Ведомости» 19 ноября организуют совместную межотраслевую конференцию по безопасности

В Москве 19 ноября состоится важное событие в мире цифровых технологий – первая межотраслевая конференция «Безопасность клиента на первом месте», инициированная деловым изданием «Ведомости» и «билайн бизнес».

В условиях стремительного развития инноваций и зависимости пользователей от информационных систем, вопросы кибербезопасности и цифровой грамотности становятся особенно актуальными. Схемы мошенничества постоянно меняются, а суммы украденных злоумышленниками денежных средств ежегодно насчитывают миллиарды рублей.

Если телефонное мошенничество удалось свести к минимуму, то в мессенджерах от аферистов скрыться труднее. По данным TelecomDaily, каждый третий россиянин жалуется на звонки мошенников в мессенджерах. Согласно данным билайна, в результате борьбы с телефонными мошенниками 80% атак теперь происходят через мессенджеры WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), Telegram и Viber. На сегодняшний день билайн защищает более 13 миллионов клиентов от спама и мошенничества с помощью инновационных алгоритмов. Более миллиона пользователей также доверяют сервису «Моя безопасность», который предлагает бесплатную защиту от нежелательных звонков, включая те, что поступают из популярных мессенджеров.

Кроме того, цифровая идентичность человека, его данные и личная информация подвергаются всё большим угрозам, сравнимым с пандемиями в физическом мире. Нестабильность цифровой среды может нанести значительный ущерб как отдельным пользователям, так и крупным корпорациям. Для предотвращения подобных ситуаций компании должны регулярно проводить комплексные мероприятия по обеспечению безопасности данных клиентов. Это включает обучение сотрудников, контроль доступа к информации, использование шифрования, мониторинг событий и многое другое.

Основными темами первой межотраслевой конференции по безопасности станут:


  • Командная игра: партнерства во имя клиента
  • Комфорт и сервис в многообразии предложений
  • Инновационные решения для развития бизнеса
  • Этапы и способы безопасной работы с клиентами
  • Доверие клиента в условиях цифровой экономики


Участники мероприятия обсудят, как современные технологии могут улучшить качество услуг, защитить клиентов от злоумышленников и сохранить репутацию компаний.

Конференция пройдет при участии министра цифрового развития Максута Шадаева. Также спикерами конференции являются лидеры крупнейших современных технологических компаний России.

Место поведения: Москва. Международный мультимедийный пресс-центр «Россия сегодня».

Участие бесплатное, по предварительной регистрации.

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