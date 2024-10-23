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Клиенты Т2 смогут приобрести умную колонку с подпиской «Яндекс Плюс» в салонах связи

T2, российский оператор мобильной связи, в сотрудничестве с «Яндекс Плюсом» первый на розничном рынке запускает возможность оформления умных колонок «Яндекс» в торговых точках с подпиской. В течение всего срока платежа клиентам Т2 будут доступны все контентные сервисы «Яндекс Плюса», включая «Яндекс Музыку» в качестве lossless и кешбэк баллами «Плюса». К оформлению доступны три модели «Станций»: «Дуо Макс», «Макс» и «Миди».

Т2 продолжает расширять набор возможностей для клиентов в партнерстве с «Яндекс Плюсом» и предлагает оформить колонку с подпиской в салонах связи оператора. Условия аренды устройства с подпиской «Яндекс Плюс» позволяют оплачивать умную колонку с «Алисой» равными частями на протяжении 12 или 36 месяцев, выбрав комфортный для себя период и платеж.

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Т2
Клиенты Т2 смогут приобрести умную колонку с подпиской «Яндекс Плюс» в салонах связи

При оформлении аренды устройства в фирменном салоне T2 подписка «Плюс», доступ к контентным сервисам «Яндекса» и кешбэк баллами предоставляются без доплат на весь срок аренды. По окончании платежного периода «Станция» переходит в собственность подписчика.

Приобрести можно несколько моделей «Станций»: «Дуо Макс», «Макс» и «Миди». На базе каждой из предложенных колонок встроен голосовой помощник «Алиса» – она умеет включать музыку, рассказывать о погоде, вызывать такси, заказывать продукты, управлять умным домом и др.

Если у пользователя уже есть активная подписка «Яндекс Плюс», она временно приостанавливается на время аренды устройства и восстанавливается после того, как умная колонка станет собственностью арендатора. Кроме того, подписчики могут выкупить колонку досрочно уже со второго месяца аренды. При этом полный расчет оставшейся суммы за покупку будет доступен в личном кабинете каждого пользователя.

На данный момент в проекте участвуют 190 салонов связи в 21 регионе присутствия оператора, в скором времени возможность расширится и на другие регионы.

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