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Клиенты Т2 в Краснодарском крае и Адыгее получили доступ к VoLTE

T2, российский оператор мобильной связи, запустил в регионах технологию передачи голоса по сети LTE (Voice over LTE). Сервис позволяет одновременно разговаривать по телефону и использовать мобильный интернет, сохраняя при этом высокое качество передачи голоса и 4G-трафика.

Оператор Т2 внедрил на территории Краснодарского края и Республики Адыгеи технологию Voice over LTE (VoLTE), позволяющую расширить возможности сети 4G. В течение октября специалисты компании последовательно открывали доступ к сервису различным группам клиентов и проводили тесты корректности работы технологии и тарификации. В настоящее время VoLTE уже пользуются около 45% клиентов оператора, а голосовой трафик в сети 4G составил более 40% от всего «голоса» в регионах.

Сервис доступен всем клиентам Т2 в Краснодарском крае и Адыгее, чьи устройства поддерживают VoLTE, и имеет ряд преимуществ: моментальное соединение с собеседником, передача голоса в высоком качестве, минимизация рисков обрыва разговора и медленный расход ресурса аккумулятора, так как смартфону теперь не нужно переключаться в стандарт 2G/3G. Достоинством технологии также является возможность сохранения текущей интернет-сессии во время принятия звонка: абонент может общаться по телефону и параллельно использовать мобильный интернет, не теряя ни в качестве связи, ни в загрузке данных.

При этом VoLTE не влияет на стоимость услуг оператора: сервис тарифицируется как обычный голосовой трафик и не расходует включенный в тариф пакет мобильного интернета.

В устройствах VoLTE зачастую активируется автоматически. Если этого не произошло, включить сервис можно в виджете настроек гаджета, в разделе, связанном с управлением мобильной связью и SIM-картами. При условии, что смартфон поддерживает технологию, в параметрах отобразится пункт ее активации.

Елена Яковлева, директор краснодарского филиала Т2, сказала: «Т2 активно наращивает покрытие и емкость сети в Краснодарском крае и Адыгее. В этом году мы улучшили качество сети на побережье Черного и Азовского морей, первыми покрыли связью платный участок трассы М4 в объезд Краснодара, провели рефарминг в столице Кубани, Сочи, Геленджике, Анапе и других прибрежных территориях, модернизировали сеть в больших и малых населенных пунктах. Технические работы прошли в 22 городах и 35 районах южных регионов, что позволило нам обеспечить для абонентов качественный сервис и максимальную доступность технологии VoLTE. Благодаря сервису Voice over LTE наши клиенты могут оценить мгновенное соединение с собеседником и кристально чистое качество передачи голоса».

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