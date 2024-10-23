«МегаФон» разогнал мобильный интернет на востоке Чечни

Скорость передачи данных стала выше в мобильных устройствах жителей Урус-Мартановского района в Чечне из числа абонентов «МегаФона». Инженеры оператора запустили новое телеком-оборудование стандарта 4G и модернизировали действующее. Теперь абоненты могут загружать страницы в интернете на 10% быстрее.

Работы по улучшению качества сигнала провели в городе Урус-Мартан и в селах Гойты, Гехи-Чу, Алхазурово, Алхан-Юрт. Территории, где установили новые базовые станции и «прокачали» существующие, включают жилые кварталы, частный сектор, Дворец культуры им. Димаева, а также туристические локации, в том числе музей под открытым небом «Донди-Юрт». По информации аналитиков «МегаФона», именно этот исторический комплекс стал самым посещаемым местом в районе. Вокруг этнографического собрания древних предметов быта туристы и местные жители скачали больше 5,5 ТБ данных за 9 месяцев. Это на 32% больше, чем в прошлом году.

«Непрерывное развитие инфраструктуры связи позволяет сократить нагрузку на сеть и обеспечить нашим абонентам скорость мобильного интернета до 85 Мбит/с в условиях растущей застройки, а соответственно и увеличения количества пользователей. В этом районе республики еще оставались места, где требовалось увеличение пропускной способности, например, на окраинах сел Алхазурово и Гехи-Чу. Там наши специалисты подключили дополнительные средне- и высокочастотные диапазоны LTE, что повлияло на качество связи в лучшую сторону», — сказал директор «МегаФона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев.

Сейчас обладатели SIM-карт «МегаФона» могут скачивать до 20 фильмов и 60 приложений в час, а также без задержки сигнала общаться по аудио- и видеосвязи даже в часы пиковой нагрузки.