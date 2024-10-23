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T2 обслуживает 54% абонентов рынка виртуальных операторов в России

T2, российский оператор мобильной связи, обслуживает на своей сети 54% абонентов российского рынка виртуальных операторов – об этом заявила Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2. При этом 65% абонентов MVNO приходится на банковский сегмент. Об этом CNews сообщили представители T2.

Примерно 65% клиентов MVNO, которых обслуживает оператор, приходится на банковский сегмент, сказала Ирина Лебедева. На сети компании работают все банковские операторы, запущенные в России, – «Газпробанк Мобайл», «СберМобайл», «Т-Мобайл», «ВТБ Мобайл». Т2 также создает виртуального оператора совместно с ПСБ и готовится к запуску еще трех проектов в банковском сегменте.

Т2 фиксирует двузначный рост показателей направления MVNO. Количество абонентов, которых обслуживают MVNO-партнеры на сети Т2, выросло по итогам 2023 г. на 55% год к году. Это много больше прироста предыдущего периода: по итогам 2022 г. клиентская база виртуальных операторов увеличилась на 17,6% год к году.

В 2024 г. Т2 перезапустила фабрику MVNO в новом формате. Компания предлагает любые сценарии запуска виртуальных операторов, от light MVNO до full MVNO. Однако в 2024 г. оператор упростил механику, сделав акцент на light-формате. Т2 обеспечивает легкий вход для партнеров с учетом изменений в законодательстве и минимизации затрат.

В 2024 г. Т2 запустит коробочное решение, которое позволит запускать собственных виртуальных операторов небольшим региональным банкам и компаниям, сказала Ирина Лебедева. Это поможет локальным партнерам пользоваться уникальными продуктовыми решениями Т2: несгораемыми остатками, обменами, возможностью делиться гигабайтами. Тем самым компании смогут создавать дополнительную продуктовую ценность, расширяя разнообразие предоставляемых сервисов за счет MVNO.

Уже сейчас Т2 помогает партнерам выполнить требования законодательства: обрабатывать запросы на верификацию данных клиентов по КСИМ. Компании-партнеры могут по обкатанной схеме присоединиться к государственной системе ИС «Антифрод», к чему также обязывает закон России. Она обеспечивает верификацию трафика и блокировку мошеннических вызовов с подменой вызывающего номера, маскирующихся под российских операторов связи, государственные органы и финансовые учреждения. Выделенная команда Т2 помогает формировать отчетность для регуляторных ведомств. Компании, подключившиеся к системе, уже в первые недели фиксируют сокращение фродового трафика в 10 раз.

После перезапуска фабрики MVNO партнеры получили доступ к продуктам хост-оператора и «Ростелекома». Они могут предложить клиентам цифровые сервисы: мультиподписку MiXX, домашний интернет от «Ростелекома», видеосервис Wink.

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