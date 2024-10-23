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Все новинки телеком-отрасли на одной площадке: выставка «Связь» представит свой проект на CNews Forum 2024

Команда выставки «Связь» расскажет, почему участие в выставках – это по-прежнему эффективный инструмент привлечения новых клиентов и поддержания лояльности уже существующих.

Новые решения и тренды развития телекома представят на 37-й международной выставке информационных и коммуникационных технологий «Связь-2025», которая пройдет 22–25 апреля 2025 года в Москве в рамках «Российской недели высоких технологий» в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР». Мероприятие включено в инициативу «Проектирование будущего» Десятилетия науки и технологий в России.

Выставка «Связь» проводится с 1975 года и является крупнейшим мероприятием в России, СНГ и Восточной Европе в сфере телекоммуникаций и информационных технологий.

Основные тематические разделы выставки «Связь»: телекоммуникационное оборудование, решения, услуги; IoT Tech; сети передачи данных; телекоммуникационная и сетевая инфраструктура; спутниковая связь; радиосвязь; мобильная связь; кабели связи, оборудование; ЦОД: оборудование, софт, решения, услуги; системы электропитания; пользовательская электроника; программное обеспечение, российский софт.

В 2024 году свои возможности на выставке представили более 690 компаний, посетили более 14000 специалистов отрасли. В рамках деловой программы прошли более 30 мероприятий, приняли участие около 200 спикеров и 3000 делегатов.

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