Аналитики Vigo исследовали удовлетворенность доставкой контента в разных регионах России

Недавние рассуждения на тему того, какие сервисы работают быстрее, а какие медленно, сподвигли аналитиков компании Vigo, специализирующейся на оценке пользовательского опыта, провести исследование порогов удовлетворенности качеством доставки контента при просмотре онлайн-видео на мобильных сетях России. Оно помогло определить, в каких регионах пользователи отличаются терпеливостью, а где ждать окончательной загрузки не готовы. Об этом CNews сообщили представители Vigo.

Как выяснилось, наиболее требовательные пользователи проживают в Уральском ФО: оценку пять баллов они ставят при среднем ожидании открытия видео в 1,53 сек. Самые расположенные к ожиданию — сибиряки и южане: они могут подождать 2,51 и 2,5 сек соответственно и поставить оценку пять. В середине рейтинга оказался Центральный регион.

«Если взглянуть на долю просмотров онлайн-видео, удовлетворяющих критериям полного “дзена” пользователей, то ожидаемо в лидерах Центральный ФО с наиболее продвинутой сетевой инфраструктурой, — сказал директор по продуктам Vigo Антон Прокопенко. — В аутсайдерах же, также ожидаемо, Дальний Восток: это произошло из-за удаленности от основных точек раздачи контента интернет-сервисов и отставания в развитии транспортной доступности».





Самые нетерпеливые пользователи в случае, если время ожидания первого кадра затянулось, сконцентрированы в Северо-Западном/Уральском и Южном ФО: они бросают 20% сессий без показа первого кадра. Наиболее крепкие – в Центральном ФО, где сети получше.

Аналитики Vigo заглянули внутрь этого «недовольства», чтобы понять, в какой момент этой группе пользователей наскучивает ждать. Лидирует Северо-Запад: 52% сессий бросают до двух сек, в отличие от жителей Дальнего Востока, которые бросают сессии после ожидания менее двух сек лишь в 32,9% случаев.

В целом исходя из распределения можно сказать, что пять-шесть сек ожидания начала онлайн-видео в любом регионе России — это критическая величина.





«Анализ объективных показателей качества пользовательского опыта и выявление субъективных порогов удовлетворенности важен для понимания итогового уровня оценки предоставляемого сервиса как в части интернет-сервисов, так и для операторов, — сказал директор по продуктам Vigo Антон Прокопенко. — Он задает координаты для развития инфраструктуры, позволяя, с одной стороны, не расслабляться с мыслью, будто с качеством все хорошо, потому что скорость высокая. А с другой — благодаря этому можно правильно распределить инвестиции, уделяя внимание действительно критичным регионам».

Исследование проводилось на базе краудсорс данных о качестве пользовательского опыта и онлайн-опросов в конце просмотра видеороликов. В ходе опроса пользователей просили оценить качество воспроизведения видео по шкале от одного до пяти с уточняющими вопросами о замеченных проблемах. Общее количество онлайн-опросов составило 33,6 тыс. Общее количество просмотров онлайн-видео, задействованных в рамках анализа объективных пользовательских показателей качества на мобильных сетях в России, составило 537,5 млн.