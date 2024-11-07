АТОЛ разработал новую линейку оборудования для сканирования

АТОЛ объявил о запуске продаж новых моделей оборудования для сканирования штрихкодов, включая терминал сбора данных «АТОЛ Smart T31», потоковый сканер штрихкодов «АТОЛ SB4100 D», сканеры штрихкодов «АТОЛ SB5100» (проводной и беспроводной), «АТОЛ SB3100 BT» и «АТОЛ SB4000 D». Все эти устройства предназначены для оптимизации бизнес-процессов в ритейле, складах, логистике и других сферах, где требуется быстрый и точный сбор данных о товарах.

Николай Исаков, директор направления мобильных решений АТОЛ, сказал: «Наши новые модели оборудования для сканирования штрихкодов позволяют реализовать надежные решения для предприятий различных секторов, от ритейла, промышленности и производства до сферы развлечений. Мы стремимся помогать клиентам легко интегрировать технологии автоматической идентификации в их бизнес-процессы, что ведет к эффективному управлению данными и ресурсами, повышению производительности и улучшению качества обслуживания».

«ТСД АТОЛ Smart T31» — компактный и мощный терминал сбора данных АТОЛ Smart T31 оснащён встроенным сканирующим модулем 2D CM60, который обеспечивает считывание линейных и двумерных кодов. Внешне устройство похоже на классический смартфон, удобно для автоматизации бизнес-процессов и участия в программе маркировки товаров. Большой сенсорный экран с диагональю 5,5 дюйма и разрешением HD+ позволяет эффективно управлять приложениями.

«АТОЛ SB4100 D» — новый потоковый настольный сканер штрихкодов, который обеспечивает быстрое и точное распознавание всех видов кодов, принятых в ритейле и системе маркировки. Сканер идеален для ритейла, электронной коммерции, HoReCa, сферы услуг и фармацевтики, обеспечивая высокую скорость и точность сканирования в условиях интенсивного использования.

«АТОЛ SB5100» (проводной и беспроводной) — сканер штрихкодов предлагает два варианта для сканирования штрихкодов: проводной для стационарных рабочих мест и беспроводной для мобильного использования. Обе версии обеспечивают высокую производительность и надежность, что делает их идеальными для магазинов, складов и других объектов, требующих оперативного сканирования штрихкодов.

«АТОЛ SB3100 BT» — 2D-сканер штрихкодов для работы с маркированными товарами на любых предприятиях и в заведениях в течение всей смены без подзарядки.

«АТОЛ SB4000 D» — компактный настольный 2D-сканер штрихкодов для работы с маркированными товарами. Подойдет для небольших торговых точек: магазинов у дома, лавок, аптек, ресторанов быстрого обслуживания, а также для точек самообслуживания и вендингов.