Клиенты Т2 и «Ростелекома» заказали более 650 тыс. проверок утечки персональных данных от «Солара»

T2, «Ростелеком» и «Солар» подвели первые итоги работы сервиса для защиты абонентов — проверки на утечки персональных данных. С августа 2024 г. клиенты Т2 и «Ростелекома» заказали более 650 тыс. отчетов, причем почти половина абонентов Т2 заказали отчет повторно. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Клиенты T2 и «Ростелекома» могут бесплатно получить отчет о предположительных утечках своих персональных данных. Услуга на базе сервиса мониторинга Solar AURA ежедневно мониторит сеть и собирает информацию о скомпрометированных данных: имя, телефон, почта, адрес и пароли. В отчете также указаны вероятные даты утечек и цифровые площадки, с которых они произошли. Эта информация помогает пользователям своевременно менять пароли, предотвращать взломы аккаунтов в социальных сетях и быть осторожнее, предоставляя свои данные онлайн-сервисам.

Запросить услугу можно в личном кабинете на сайте или мобильных приложениях «Мой T2» и «Мой Ростелеком». Отчет формируется автоматически за несколько секунд, после чего его можно скачать в PDF в течение 24 часов. Помимо подробной информации об утечках, пользователь получит рекомендации от экспертов Solar AURA, как защитить свои данные от мошенников.

В рамках образовательной инициативы, «Солар» развивает комплексный подход к повышению осведомленности граждан о киберугрозах. Понимание своих уязвимостей — это первый шаг на пути к безопасности, который позволяет предотвратить утечки в будущем. Чтобы лучше разобраться в вопросах кибербезопасности, компания разработала множество материалов. Так, раздел «Кибербезопасность — это просто!» на «Госуслугах» стал важным элементом всероссийской программы кибергигиены. С момента старта программы в 2022 г. более 10 млн человек смогли познакомиться с правилами безопасности и принять участие в просветительских проектах. Эта инициатива реализуется совместными усилиями Минцифры России, ГК «Солар» и СПбГУТ в рамках федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика России».

Игорь Сергиенко, директор центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар»: «В нынешнем цифровом обществе охрана личных данных становится одной из важнейших задач. Важно понимать, какие данные конкретного человека были скомпрометированы, ведь это поможет эффективнее оградить себя от различных посягательств. Сервис AURA ежедневно фиксирует новые массивы утекших данных и предоставляет пользователям отчеты, которые содержат информацию о том, в каких утечках упоминались их контактные данные, а также рекомендации по безопасности. Это позволяет каждому гражданину более осознанно подходить к своей цифровой безопасности».

Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2: «При формировании стратегии борьбы с киберугрозами мы в Т2 практикуем комплексный подход. Т2 не только ограждает абонентов от мошеннических звонков и развивает цифровые сервисы для защиты пользователей. Т2 стремится повышать знание и прививать новые привычки у своих клиентов в сфере кибербезопасности. Сервис проверки утечек, внедренный в наше мобильное приложение совместно с “Соларом”, показывает клиенту возможные источники компрометации данных, о которых он даже не догадывался. Изучая отчет, пользователь понимает, что безобидное заполнение анкеты в сети может привести к попаданию его данных в базы спамеров и мошенников. Это знание формирует новые привычки, побуждает клиента более ответственно подходить к шерингу личной информации. Поэтому задача сервиса намного масштабнее, чем просто предупредить абонентов об утечке. Его задача – сформировать у пользователей ответственное и экологичное обращение со своими данными».

Алексей Демяненко, директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома»: «Запрос абонентов “Ростелекома” на кибербезопасность существенно возрос в последнее время. На фоне массовых угроз со стороны киберпреступников пользователи хотят быть уверенными в защищенности коммуникаций и безопасности личных данных. Сервис проверки утечек данных помогает нашим клиентам эффективно контролировать киберриски, отслеживать возможную компрометацию личной информации, а также обеспечивает безопасное использование онлайн-сервисов, мессенджеров и социальных сетей. И все это доступно бесплатно, достаточно запросить отчет в личном кабинете или мобильном приложении. По нашим прогнозам, востребованность сервиса будет только расти в ближайшие годы, способствуя повышению общего уровня кибеграмотности в условиях формирующейся “Экономики данных”».