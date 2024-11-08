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К высокому театральному сезону МТС разогнала мобильный интернет в районе театра юного зрителя в Нижнем Новгороде

МТС сообщает о том, что в разгар осенних театральных премьер установила новое телеком-оборудование в районе ТЮЗа в Нижнем Новгороде. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В Нижнем Новгороде МТС модернизировала свою мобильную сеть, расширив частотный диапазон в районе улиц Ошарская и Максима Горького. Благодаря этому увеличилась скорость мобильного интернета на 30% рядом с ТЮЗом, где осенью проходят яркие спектакли для всей семьи. В репертуаре театра представлены постановки по произведениям А.С. Пушкина, О. Уайльда, А. Грибоедова, А. Чехова и других авторов. Улучшенные скорости мобильного интернета позволят нижегородцам и гостям города быстро получать информацию о спектаклях: узнавать время начала, стоимость билетов, актерский состав и сюжет, делиться эмоциями в соцсетях сразу после спектакля, а также использовать свободное время перед спектаклем для прослушивания любимых музыкальных треков, чтобы расслабиться и настроиться на просмотр.

Обновленная сеть МТС также охватила многоквартирные дома на улицах Ошарской и Максима Горького, а также территорию парка им. Кулибина.

«Осень в Нижнем Новгороде — это не только период деловой активности, но и время ярких театральных событий. С наступлением осени нижегородцы охотно посещают спектакли, наслаждаясь игрой актеров, красотой декораций и волшебством театрального искусства. К новому театральному сезону МТС улучшила качество связи в окрестностях нижегородского ТЮЗа, чтобы после летней суеты горожане и гости региона, могли с комфортом окунуться в мир театра», — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

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