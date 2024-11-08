CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«МегаФон» ускорил интернет в Боровичах Новгородской области

Новые скорости интернета стали доступны для жителей и гостей второго по величине города Новгородской области. «МегаФон» реализовал обширную программу по модернизации существующей телекоммуникационной инфраструктуры и улучшению качества связи. Как отмечают специалисты компании, в результате проведённых работ скорость мобильного интернета увеличилась на 30%.

Боровичи – старинный купеческий город, расположенный на реке Мсте, впадающей в озеро Ильмень. Здесь сохранилась значительная часть исторической застройки 19 века, так как удалось избежать разрушения во время Великой отечественной войны. В современной истории город известен благодаря бренду детских игрушек «Мякиши», которые здесь производят и отправляют в десятки стран по всему миру. Помимо отдыха на берегах реки Мста и рыбалки, путешественники посещают местные музеи, следуя по тематическим экскурсионным маршрутам.

Модернизация позволила расширить ускорить мобильного интернета на улицах Кольцова, Коммунарная, Парковая, Гончарная, Гоголя и других за счёт использования высокочастотного диапазона LTE. Работы охватили жилые кварталы, образовательные, торговые и культурные учреждения, включая районную больницы и водоканал, а также производственные предприятия, набережную, мост Белелюбского и пляж. В результате увеличились ёмкость сети и скорость передачи данных.

Благодаря проведённому апгрейду сети абоненты получили стабильную работу всех привычных цифровых сервисов и возможность делиться контентом в соцсетях со своими друзьями и близкими независимо от уровня нагрузки в каждой точке.

«Боровичи – крупный промышленный центр области, где проживает более 47 тыс. человек. Суммарно за год объём данных, переданных нашими абонентами в городе, увеличился на 27%. Мобильный интернет активно используется не только жителями, но и гостями города. Уверена, масштабная работа по улучшению качества связи поможет раскрыть туристический потенциал города ещё больше», — сказала Екатерина Орлова, директор «МегаФона» в Новгородской области.

Позитивные изменения сразу отразились на показателях использования связи. За первых два осенних месяца в Боровичах прокачали на 20% больше трафика и проговорили на 10% больше, чем за тот же период годом ранее.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Топ-7 внедрений российского ПО. Рейтинг CNews Analytics

IP-телефоны Cisco раскрывают посторонним конфиденциальную информацию пользователям

Алексей Жуков, «РТ-Информационная безопасность»: Новейшие российские СЗИ уже сейчас интересуют многих в мире

В России создан дрон с нейросетью

Selectel представил новые продукты на Selectel Tech Day 2024

Хакеры кардинально изменили способ кибератак. Вредоносные ссылки больше не в моде

Конференции

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

Рынок ЭДО и управление контентом 2024

Цифровое здравоохранение 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad 12 X: отличный компаньон для работы и творчества

Трекболы для профилактики туннельного синдрома: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2" — флагман осени 2024

Показать еще

Наука

Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так

Эверест оказался выше, чем должен быть изначально, и в этом виновата странная река

Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: