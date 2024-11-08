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МТС Exolve признана коммуникационной платформой года

МТС Exolve, 100% дочерняя компания ПАО «МТС», ведущий разработчик коммуникационных решений для бизнеса, признан победителем в номинации «Коммуникационная платформа года» на CNews Awards 2024.

7 ноября в Москве состоялась церемония награждения премии CNews Awards 2024, на которой собрались ведущие представители бизнеса, госструктур, ИТ-компаний, а также независимые эксперты и аналитики.

МТС Exolve получил награду за одноименную облачную платформу, которая предназначена для быстрого и гибкого создания цифровых сервисов. Платформа позволяет бизнесу оперативно разрабатывать собственные приложения для общения с клиентами, обеспечивает бесшовную интеграцию в любые существующие ИТ-системы и эффективное управление омниканальными коммуникациями.

Принимая награду от организаторов, директор по продажам и обслуживанию МТС Exolve Костас Дубосас отметил: «Номинация «Коммуникационная платформа года» подчеркивает значимость эффективной и надежной коммуникационной инфраструктуры для бизнеса в современном мире. Запустив платформу МТС Exolve в 2023 году, мы предложили бизнесу новый подход в построении и масштабировании коммуникаций с клиентами, а разработчикам — возможность собирать именно тот сценарий, который нужен их бизнесу. Мы будем и далее развивать наш продукт, чтобы сделать взаимодействие бизнеса с клиентами максимально эффективным и удобным».

CNews Awards – ежегодная премия, созданная для признания вклада компаний в развитие инновационной экономики и выявления лучших проектов в сфере информационно-коммуникационных технологий.

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