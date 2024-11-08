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МТС ускорила мобильный интернет в Петербурге и Ленобласти на 20% за счет рефарминга

МТС завершила проект по модернизации сети мобильной связи в Петербурге и Ленобласти, реализовав рефарминг (перевод) базовых станций 3G в стандарт LTE. Это позволило расширить емкость используемого в регионе частотного диапазона 4G и увеличить скорость мобильного интернета на 15-20% во всех районах города и области.

МТС провела рефарминг и обновила более 3 тыс. базовых станций в диапазоне 2100 МГц в черте Санкт-Петербурга и Ленинградской области. На стандарт LTE было переведено телеком-оборудование на территории всего города и области, включая важную транспортную инфраструктуру — метрополитен и автодороги регионального и федерального значения.

Работы позволили оптимизировать нагрузку на телеком-инфраструктуру, ускорить передачу данных до 20% на территории города, области и нарастить объем дата-трафика. Увеличение зоны 4G-покрытия также расширяет доступ жителей к технологии высококачественной передачи голоса VoLTE.

«Мы завершили важный проект по переводу частот 2100 МГц в Петербурге и Ленобласти. Теперь практически все базовые станции 3G в городе и области переведены в современный стандарт LTE, в итоге скорость мобильного интернета выросла до 20% в отдельных районах и населенных пунктах, расширилось покрытие и емкость сети 4G. Переход к LTE — естественный технологический процесс, в стандарте 4 поколения установление соединения происходит практически мгновенно. Кроме того, перенастройка частот происходит в программном режиме, то есть, не нарушая повседневную жизнь и цифровой комфорт абонентов. Рефарминг позволяет значительно улучшать качество связи за счет более эффективного управления частотным спектром», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

МТС также применяет технологию агрегации (сложения) частот: смартфон одновременно подключается к нескольким каналам связи в разных частотных диапазонах, что увеличивает пропускную способность и скорость мобильного интернета.

Рефарминг UMTS 2100 стал продолжением масштабного проекта МТС по обновлению сетевой инфраструктуры на Северо-Западе. В настоящее время для современного стандарта LTE МТС использует в регионе все доступные диапазоны частот — 800, 900, 1800 2100, 2600 МГц.

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