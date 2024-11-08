CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Цифровизация Внедрения
|

«Ростелеком» в столице Прикамья сформировал ИТ-инфраструктуру для спортивного клуба «Пермский»

«Ростелеком» в столице Прикамья подключил интернет, цифровую телефонию и Wi-Fi для бойцовского клуба «Пермский». Новое ИТ-оборудование позволяет сотрудникам пермского бойцовского клуба быть на связи с клиентами. Одно из установленных решений – цифровая телефония – имеет функцию записи звонков и аналитики. Сервис оценивает компетентность сотрудника клуба при разговоре с клиентом и может распределить нагрузку звонков на персонал. Свободный Wi-Fi в гостевой зоне клуба позволяет посетителям пользоваться интернетом без ограничений. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Олег Пьянков, основатель бойцовского клуба «Пермский»: «Цифровые помощники от “Ростелекома” — это значительный шаг к созданию комфортной атмосферы для наших клиентов и повышению уровня обслуживания. Теперь каждый может наслаждаться тренировками и общением без лишних преград. Если клиент захочет что-то уточнить по телефону, то ему не нужно будет долго ожидать ответа на линии, сервис тут же переведет звонок на свободного сотрудника. Такие цифровые решения в комплексе делает клуб еще более привлекательным местом для занятий спортом».

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Сегодня бизнес нуждается не просто в интернет-инфраструктуре, а в комплексном подходе. Необходимо, чтобы выбранное решение работало по сервисной модели и не требовало больших инвестиции. А самое главное — нужен партнер, который будет сопровождать проект на протяжении всего жизненного цикла. Техническая поддержка стала отдельным вызовом, на который в прежней жизни отвечали зарубежные поставщики, а теперь все эти задачи нужно решать с российскими компаниями. Именно так произошло в случае с формированием инфраструктуры для пермского бойцовского клуба. Коллегам потребовались не только интернет, цифровая телефония и Wi-Fi, но и сервисное обслуживание».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Selectel представил новые продукты на Selectel Tech Day 2024

IP-телефоны Cisco раскрывают посторонним конфиденциальную информацию пользователям

Как упорядочить деловые коммуникации и выиграть до 20% рабочего времени

В России создан дрон с нейросетью

Алексей Жуков, «РТ-Информационная безопасность»: Новейшие российские СЗИ уже сейчас интересуют многих в мире

Хакеры кардинально изменили способ кибератак. Вредоносные ссылки больше не в моде

Конференции

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

Рынок ЭДО и управление контентом 2024

Цифровое здравоохранение 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad 12 X: отличный компаньон для работы и творчества

Трекболы для профилактики туннельного синдрома: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2" — флагман осени 2024

Показать еще

Наука

Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так

Эверест оказался выше, чем должен быть изначально, и в этом виновата странная река

Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: