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Sitronics Group оснастит СУДС администрации внутренних водных путей Ленского, Енисейского, Азово-Донского и Волжского бассейнов

Sitronics Group оснастит бассейновые администрации внутренних водных путей Российской Федерации программно-аппаратными комплексами разработки и производства компании, включая двенадцать береговых автоматизированных радиолокационных постов диспетчерского регулирования системы управления движением судов (СУДС) и два ситуационных центра, работающих с использованием системы ГЛОНАСС, которые будут интегрированы с системой агрегации путевой информации об условиях плавания на внутренних водных путях (ВВП) и станут основой для создания национальной системы управления судоходством на ВВП Российской Федерации. Основное назначение создаваемой системы - обеспечение безопасности судоходства и охраны человеческой жизни на ВВП, а также повышение эффективности судоходства.

Реализация заключаемого контракта осуществляется в рамках федерального проекта «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС» государственной программы «Космическая деятельность России».

«Внедрение системы управления судоходством на внутренних водных путях является важным шагом для развития системы внутреннего водного транспорта страны. Поставляемое нами программно-аппаратное обеспечение разработано и производится в Российской Федерации, включено в соответствующие реестры Минцифры и Минпромторга России, а также соответствует международным и национальным отраслевым техническим требованиям, что подтверждается Свидетельствами одобрения типа аппаратуры Росморречфлота и позволит обеспечить технологический суверенитет России», – сказал вице-президент по программным продуктам и решениям Sitronics Group Павел Дрейгер.

Проект будет реализован в три этапа. На первом этапе бассейновые администрации Росморречфлота получат два ситуационных центра, работающих с использованием системы ГЛОНАСС и других глобальных навигационных спутниковых систем. На втором и третьем этапах будут поставлены комплекты для береговых автоматизированных радиолокационных постов диспетчерского регулирования СУДС, а также будет обеспечена интеграция с автоматической информационной (идентификационной) системой (АИС), системами видеонаблюдения и агрегации путевой информации об условиях плавания на ВВП.

«Эффективное функционирование и развитие внутренних водных путей невозможно без активного внедрения современных технологий в практику судовождения и управления судоходством на реках. Создание соответствующих систем автоматического обмена информацией между судами и береговыми службами обеспечит контроль за судоходством, его эффективность, а также охрану человеческой жизни и окружающей среды», – сказал руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко.

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