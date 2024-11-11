МТС включила мобильный интернет на пути к Боржигантайской родниковой воронке

МТС установила телеком-оборудование в селе Боржигантай Агинского Бурятского округа. Высокоскоростной мобильный интернет МТС доступен для всех жителей села, а также туристов, отправляющихся увидеть геологический памятник природы, Боржигантайскую родниковую воронку. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Боржигантайская родниковая воронка – одна из крупных в Центральном Забайкалье, располагается в окрестностях села Боржигантай. Ее диаметр составляет около 100 метров и глубину – 10 метров, а на дне бьют пять родников, наполняя ручей со скоростью около двух литров воды в секунду. Вокруг воронки можно увидеть краснокнижные растения и травы: касатик кроваво-красный, краснодерев малый и другие. Теперь местные жители, туристы и краеведы смогут всегда быть на связи, с комфортом путешествовать по уникальным туристическим локациям Забайкалья, делиться красивыми фото и видео, узнавать новые факты о природе и истории родного края.

«МТС строит новые и модернизирует существующие базовые станции в Забайкальском крае, чтобы у местных жителей и туристов всегда был доступ к скоростному мобильному интернету, например, в таких туристических локациях, как озеро Арахлей, знаменитый «забайкальский Версаль» Бутинский дворец, Цугольский или Агинский дацаны. Развивая телеком-инфраструктуру в регионе, жители даже самых отдаленных населенных пунктов края получают услуги связи современного уровня и используют их для развития собственного бизнеса, учебы и развлечений. Одновременно развивается туристическая составляющая, отдыхающие получают возможность с комфортом путешествовать и пользоваться привычными цифровыми сервисами», - отметил директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.