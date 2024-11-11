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«Ростелеком» отразил более 1,3 тыс. кибератак в III квартале 2024 года

В III квартале 2024 г. специалисты «Ростелекома» отразили и расследовали 11 целевых атак на инфраструктуру, более половины из которых были инициированы проукраинскими хакерскими группировками. Злоумышленники использовали уязвимости внешних онлайн-ресурсов, а также отслеживали ошибки пользователей и нарушения внутренних правил безопасности со стороны отдельных сотрудников. Всего за этот период было отражено более 1,3 тыс. атак, включая фишинг, DDoS и другие виды угроз. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома»

Самым популярным у злоумышленников стали DDoS-атаки, направленные на инфраструктуру, которая оказывает услуги связи клиентам массового сегмента (B2C). Наиболее мощная из них — UDP-Flood[1] — достигла пикового значения в 5 Тб/с или 440 млн пакетов в сек.

Киберпреступники все реже прибегают к известным хакерским инструментам, предпочитая использовать штатные средства операционных систем, чтобы минимизировать свое присутствие в инфраструктуре. При этом наблюдается рост атак на цепочки поставок, что значительно усложняет защиту из-за многоуровневой структуры, различий в уровне защиты у поставщиков и сложности выявления уязвимостей на каждом этапе логистики.

«Ростелеком» активно работает над повышением осведомленности о киберугрозах и минимизацией рисков, связанных с человеческим фактором, так как ошибки администраторов и недостатки в управлении играют значительную роль в уязвимости инфраструктуры.

Алексей Чугунов, вице-президент по развитию и обеспечению информационной безопасности «Ростелекома»: «В “Ростелекоме” мы ежедневно сталкиваемся с новыми киберугрозами, и каждая из атак на нашу инфраструктуру отличается по сложности и продолжительности. Наша экосистема включает множество продуктов, которые вызывают повышенный интерес у злоумышленников. Для эффективной защиты от киберугроз важно регулярно обучать сотрудников, контролировать периметр инфраструктуры, поддерживать ИТ-системы в актуальном состоянии через инвентаризацию и обновления программного обеспечения, а также внедрять и эффективно использовать многоуровневые системы защиты, средства мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности. Регулярное резервное копирование данных и проведение киберучений помогут минимизировать потери в случае атаки».

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