CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС модернизировала сеть сотовой связи в городе-спутнике Ставрополя

МТС провела рефарминг, или перевод частот 3G на современный стандарт LTE, в Михайловске. Проведенные работы позволили увеличить емкость сети и скорость мобильного интернета во всех районах города.

Михайловск – один из быстро растущих городов Ставропольского края. За последние 10 лет население в нем увеличилось примерно на 40%, строятся новые районы, школы, детские сады, развивается инфраструктура. Чтобы постоянно растущее население города пользовалось качественными цифровыми услугами МТС регулярно развивает сеть в городе. Этой осенью технические специалисты компании завершили в городе-спутнике Ставрополя масштабное обновление: частично отключили устаревающий стандарт 3G и использовали освободившиеся частоты для работы дополнительного 4G оборудования.

Жители Михайловска уже смогли оценить изменения. После расширения емкости LTE потребление мобильного интернета увеличилось вдвое с сохранением качества соединения, а в некоторых точках города скорость передачи данных увеличилась на 30%.

«Выпуск и распространение новых смартфонов постепенно уводит нас от стандартов связи предыдущих поколений, в частности от 3G. Поэтому мы постепенно отходим от этой технологии и модернизируем сеть для жителей региона. Наиболее активно переходят на современные гаджеты жители крупных городов, таких как Ставрополь, Михайловск, и других. Например, первым городом, где мы полностью провели рефарминг еще в прошлом году, стал Светлоград. Сейчас сеть перенастроена практически во всех районных центрах», – сказал директор МТС в Ставропольском крае Александр Стак.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

OCR в СЭД: ИИ-возможности для минимизации ручного труда

Конференция CNews «Ситуационные центры 2024» состоится 27 ноября

Как вовремя находить уязвимости в программном обеспечении

Новый подход мошенников. После неудачной попытки обмана россиянам перезванивают под видом сотрудников госструктур

Что ждут заказчики от систем бесперебойного питания?

Импортеры электроники и бытовой техники в России резко сократили закупки. Главная причина - высокая ключевая ставка Центробанка

Конференции

Цифровое здравоохранение 2024

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие пауэрбанки UGREEN для подпитки смартфона и ноутбука: выбор ZOOM

Готовимся к декабрю: как проверить налоговую задолженность и получить вычеты

Обзор планшета HUAWEI MatePad 12 X: отличный компаньон для работы и творчества

Показать еще

Наука

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров

Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так

Эверест оказался выше, чем должен быть изначально, и в этом виновата странная река
Показать еще
MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: