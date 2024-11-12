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МТС обеспечила связью LTE два села в глубинке Смоленской области

МТС доступом к цифровым сервисам жителей двух населённых пунктов Смоленской области. Связь стандарта LTE получили более 1,5 тыс. смолян, проживающих в селах Рыбки Сафоновского и Рябцево Починковского районов.

Благодаря установке оборудования МТС, работающего в диапазоне частот LTE 900 и 1800, в сёлах появились стабильная голосовая связь и быстрый мобильный интернет на скорости до 100 Мбит/с.

«Смоляне, вне зависимости от удаленности от областной столицы или райцентров нуждаются в доступе к порталу госуслуг, приложениям вызова такси, маркетплейсам, платформам заказа доставки, покупки билетов онлайн и другим цифровым сервисам. Теперь связь в этих населенных пунктах такая же быстрая и стабильная, как в Смоленске и других крупных городах», – сказал директор МТС в Смоленской области Алексей Козин.

Благодаря запуску LTE в Рябцево связь получила железнодорожная станция, также стала стабильнее голосовая связь в соседнем селе Заборье и популярном месте отдыха «Ярцевские карьеры». В двух километрах от Рябцево находится историческое место, где в XIII веке смоленские дружинники одержали победу над татаро-монголами, остановив их продвижение к Смоленску, сюда приезжает много туристов, они теперь также будут на связи.

Телеком-оборудование в Рыбках усилит сеть и в соседних селах Зарьево, Теребука и Кухарево, а также на проходящей в четырех километрах к югу трассе М-1 «Москва-Минск». Это позволит местным жителям пользоваться всеми цифровыми сервисами, а автомобилистам – оставаться на связи в пути.

Установка телеком-оборудования МТС в Рыбках и Рябцева была проведена в рамках федеральной программы устранения цифрового неравенства.

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