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Инженеры «МегаФона» ускорили интернет в тамбовском доме-музее Вернадского

Инженеры «МегаФона» улучшили связь и расширили территорию покрытия у музея-усадьбы Вернадского и Моршанского историко-художественного музея в Тамбовской области. Взрывной рост трафика передачи данных после модернизации сети подтверждает востребованность современной телеком-инфраструктуры в этих учреждениях культуры.

Обновленное оборудование работает в нескольких диапазонах LTE, в том числе низкочастотном, что позволяет расширить зону покрытия и обеспечить стабильную мобильную связь в период пиковых нагрузок.

Музей-усадьба Вернадского располагается примерно в 90 км от Тамбова. Здесь часто бывал знаменитый ученый, который путешествовал по губернии и изучал природные условия региона. Сам дом расположен в окружении живописных прудов и фруктового сада. Интерес к месту не ослабевает — только за октябрь гости и сотрудники учреждения культуры использовали объем трафика, сопоставимый с 78 тыс. минут видеозвонков в мессенджере, год к году показатель вырос в 6,3 раза.

Еще одной точкой притяжения туристов является Моршанский историко-художественный музей, который открылся после масштабной реконструкции в 2021 г. То, что современная телеком-инфраструктура востребована у местных жителей и гостей учреждения, подтверждает рост показателей передачи данных. Так, объем переданного трафика в октябре вырос более чем на 40% год к году. Средняя скорость мобильного интернета при этом может достигать 80 Мбит/с.

«Благодаря расширению территории покрытия и улучшению качества сети местные жители и посетители популярных туристических мест Тамбовской области получили возможность пользоваться быстрым мобильным интернетом. Уверен, что доступ к современным цифровым технологиям сделает комфортнее жизнь тамбовчан и гостей области. Модернизация в музее усадьбе Вернадского и историко-художественном музее — лишь часть большой программы, в общей сложности в этом году мы уже модернизировали около 270 телеком-объектов и построили более 30 базовых станций», — отметил директор «МегаФона» в Тамбовской области Александр Мудрецов.

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