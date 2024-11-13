МТС улучшила LTE-покрытие в городе Тарко-Сале на Ямале

МТС завершила модернизацию сети мобильной связи в промышленном городе Тарко-Сале. В результате перевода частот 3G на современный стандарт LTE скорость интернета у горожан и иногородних гостей в среднем выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Модернизацию провели на 10 базовых станциях в периметре всего города. Скорость мобильного интернета выросла в районе аэропорта, рыбзавода, аэропорта, улиц Республики, Промышленной, Совхозной, 50 лет Ямала, Молодежной, а также на территории Пуровского историко-краеведческого музея и парка «Здоровье», где любят отдыхать горожане. Качество связи также улучшилось в районе градообразующих нефтегазовых компаний, промышленных и логистических центров. Обновление мобильной сети поможет рабочему персоналу использовать цифровые сервисы более результативно и быстро, тем самым повысить скорость принятия решений в оперативных ситуациях.

«Мы продолжаем реализовывать масштабный проект по рефармингу в городах Ямала. Высвобождение старых частот под наиболее эффективные диапазоны в Тарко-Сале помогло нам существенно увеличить емкость сети подвижной радиосвязи, а абонентам почувствовать заметное увеличение скорости мобильного интернета. Кроме того, это позволило нам расширить для пользователей доступ к VoLTE — технологии голосовой связи, которая позволяет одновременно разговаривать по смартфону и продолжать интернет-сессию. Все это открывает новые цифровые возможности для местных жителей и вахтовых работников, повышает комфорт и качество жизни на Крайнем Севере», – сказал директор МТС в Ямало-Ненецком автономном округе Владимир Дроздов.