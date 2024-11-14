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Т2 запускает новогодний тариф «Хватит!» с безлимитным интернетом в выходные и заморозкой цены навечно

T2, российский оператор мобильной связи, объявляет о запуске первого тарифного продукта после проведения ребрендинга. Компания приурочила тариф «Хватит!» к новогодним каникулам и включила в него безлимитный интернет в праздники и выходные, 35 ГБ интернет-трафика в будние дни, безлимитные звонки на Т2, а также 200 минут для звонков на мобильные номера других операторов России. Об этом CNews сообщили представители Т2.

Т2 запускает тариф специально к новогодним праздникам. Он ориентирован на активных пользователей интернета в выходные и любителей онлайн-досуга. В сезонное предложение включили безлимитные звонки на номера Т2, 200 минут для звонков на мобильные номера абонентов других операторов по всей стране и 35 ГБ интернет-трафика в будние дни. Главное конкурентное преимущество продукта – возможность без ограничений пользоваться мобильным интернетом по субботам и воскресеньям, а также в праздничные дни: новогодние каникулы, 23 Февраля, 8 Марта, майские каникулы и др. Трафика хватит на все. Абоненты тарифа могут все выходные общаться в социальных сетях, играть в сетевые игры, смотреть фильмы и ролики на видеохостингах, слушать музыку, читать электронные книги, а также совершать онлайн-шопинг.

Новым абонентам Т2 вместе с тарифом дарит три месяца бесплатной подписки MiXX S, которую можно настроить под себя. В конструктор мультиподписки входят дополнительные 50 ГБ интернет-трафика с возможностью раздачи, «Яндекс Плюс», Wink, Premier, «VK Музыка», «ЛитРес», Ozon Premium. Он также включает сервис «Пакет», антивирус Kaspersky Standard, скидки в Lamoda и другие возможности Т2 и сервисов партнеров. К тарифу клиенты оператора также могут подключить домашний интернет бесплатно на три месяца.

Абоненты тарифа «Хватит!» получают доступ к преимуществам Т2: «Переносу остатков», «Обмену минут и гигабайтов», «Маркету Т2», «SOS-пакету», «Защите от нежелательных подписок» и другим дифференциаторам оператора. Абонентская плата составляет 350 руб. в месяц. При этом стоимость ежемесячного платежа не изменится никогда – для тарифа действует заморозка цены навечно.

Тариф доступен для новых подключений до 21 января 2025 г. включительно.

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