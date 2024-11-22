Онлайн-кинотеатр Okko запускает игры

Онлайн-кинотеатр Okko объявил о запуске серии игр внутри сервиса.

Раздел «Игры» в Okko доступен для пользователей SmartTV и содержит порядка 10 игр, таких как «Лига Пенальти» с прогрессивными игровыми механиками, классическая «Змейка», ностальгическая «Ну, погоди!» и другие. Каталог игр в Okko будет пополняться.

«Лига Пенальти» позволяет выбрать команду, выступающую в Лиге чемпионов УЕФА, и забивать в игре мячи за любимый клуб, пополняя общий рейтинг голов. Бросая вызов болельщикам других клубов, пользователь вносит свой вклад в успех команды через интерактивную поддержку. За время тестового запуска десятки тысяч участников уже успели забить миллионы голов.

Игры органично встраиваются в пользовательские сценарии Okko, дополняя представленный контент. Ожидая матч Лиги чемпионов УЕФА, пользователь может занять время футбольной аркадой, или расслабиться между просмотром фильмов. Юные зрители могут поиграть вместе с любимыми героями мультиков и пройти игровые квизы.

Игровые квизы, реализованные как в детском, так и во взрослом профиле Okko, предлагают маленькому зрителю проверить свои знания и навыки, а после предложат контент, восполняющий пробелы. Например, неправильно ответив на вопросы о цветах светофора и видах деревьев, ребёнок увидит подборку образовательных мультиков на эти темы.