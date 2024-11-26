«Атол» помогает в автоматизации торговых точек и складов сети «Дикси»

«Атол», российский разработчик и производитель оборудования для автоматизации бизнеса выиграла тендер по поставке мобильных устройства российской розничной сети «Дикси». В рамках соглашения до конца года «Атол» предоставит более двух тыс. терминалов сбора данных (ТСД) для повышения эффективности работы торговых точек и складов «Дикси». Об этом CNews сообщили представители «Атола».

Мобильные устройства «Атол Smart.Prime» станут незаменимыми помощниками в управлении товарными запасами и организации рабочих процессов в сети «Дикси». Терминалы сбора данных повысят точность учёта и ускорят обработку данных, что особенно актуально для крупной розничной сети с разветвленной сетью магазинов и складских помещений.

Стоит отметить, что мобильные устройства работают на операционной системе Atol OS, которая была разработана компанией «Атол». Пользователи получают доступ к защищенной витрине приложений собственной разработки, состоящей из более 20 специализированных инструментов и приложений для настройки и администрирования устройств.

Кирилл Смоляков, Руководитель управления поддержки пользователей, департамент ИТ сервиса и отказоустойчивости «Дикси»: «Надежность, производительность и технологичность оборудования «Атол» полностью отвечают нашим высоким требованиям к автоматизации бизнес-процессов. Внедрение ТСД позволит усилить контроль над товародвижением, оптимизировать складские операции и в целом повысить эффективность работы торговых объектов. В том числе представители АТОЛ смог закрыть все наши потребности в части функционала программного обеспечения мобильных решений. Большим плюсом является функционирование устройств на операционной системе, включенной в реестр программного обеспечения России, что обеспечит нам бесперебойную работу в сложившейся экономической среде».

Николай Исаков, директор направления мобильных решений «Атол»: «Мы рады, что наше оборудование было выбрано для повышения эффективности бизнес-процессов в сети «Дикси». Решения «Атол» зарекомендовали себя как надежные и производительные инструменты автоматизации для розничной торговли и логистики. Уверен, что новые терминалы сбора данных станут ценным вкладом в развитие цифровой трансформации сети».

Терминалы сбора данных «Атол Smart.Prime» — это современное мобильное решение для оптимизации товароучета и организации мобильного рабочего места. Компактные и легкие устройства оснащены высокопроизводительным процессором, качественным сканером штрихкодов и аккумулятором большой емкости, что позволяет работать с ними в течение всего рабочего дня. Встроенные коммуникационные модули обеспечивают мобильность и бесперебойный обмен данными.