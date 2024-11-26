Дмитрий Григоренко: правительство принимает комплексные меры по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством

По поручению Правительства Минцифры России совместно с правоохранительными органами и Банком России разработало пакет законопроектов, направленных на защиту граждан от мошеннических схем с использованием информационных технологий. Это комплексный план действий, который охватывает все наиболее распространенные уловки кибермошенников. Об этом CNews сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Григоренко.

«Мы детально проанализировали наиболее распространенные мошеннические схемы, включая обман через звонки и сообщения, взломы личных кабинетов и оформление кредитов на чужие паспорта. На основе этого анализа мы разработали меры для защиты граждан от таких угроз. В результате гражданам станет доступен широкий набор инструментов, который поможет им обезопасить себя от телефонного и интернет-мошенничества», – сказал Дмитрий Григоренко.

Пакет законопроектов включает порядка 30 мер. Например, предусматривается возможность для граждан удаленно запретить оформление кредитов и займов онлайн на свое имя – через портал «Госуслуг» или приложение банков. Снять это ограничение можно будет при личном посещении МФЦ или отделения банка.

Кроме того, кредитные организации будут обязаны проводить более тщательную проверку заемщиков, включая анализ кредитной истории, банковского счета, на который планируется перевод денежных средств, и запрет на перечисление микрозаймов на счета третьих лиц.

Если человек сменил свои учетные данные (например, номер телефона) или была зафиксирована утечка его персональных данных, будет срабатывать временная «заморозка» на выдачу займов онлайн, то есть какое-то время оформить кредит будет невозможно.

Также закрепляется возможность онлайн-обмена информацией между госорганами, банками и цифровыми платформами. Автоматический мониторинг позволит практически моментально выявлять подозрительные действия, блокировать их и уведомлять правоохранительные органы о потенциальных преступлениях.

Для эффективной борьбы с кибермошенничеством необходимо сокращать анонимность пользователей. В связи с этим вводятся новые обязательные правила по идентификации и проверке личности пользователей.

С учетом роста мошенничества через звонки, когда злоумышленники выдают себя за сотрудников банков, вводится обязательная маркировка звонков. Благодаря этому на экране телефона пользователя будет отображаться название организации. Таким образом, человек сможет понять, звонит ли ему банк или мошенник.

Одновременно с этим законопроект запрещает госорганам, банкам и операторам связи общаться с клиентами через мессенджеры, что поможет людям сразу распознавать мошенничество. Граждане будут понимать, что все официальные уведомления могут приходить только через проверенные каналы связи.