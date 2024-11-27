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Кировчанам стал вновь доступен безлимитный интернет

МТС запустила для кировчан возможность подключить по-настоящему безлимитный интернет. Новая опция «Безлимит полный» предоставляет интернет на максимальной скорости без ограничений по объему трафика, дням недели или времени суток. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Для новых абонентов компании при первом подключении «Тарифа 24» опция с безлимитным интернетом уже включена в тариф. Также ее могут подключить и абоненты ряда популярных у кировчан тарифов – «Тариф 24», «МТС Больше», «МТС Супер», «Тариф № 1» и «№7». При этом стоимость безлимитного интернета составит 1 руб. в месяц.

«Мы видим, что объем цифровых услуг и потребления интернет-трафика в Кировской области постоянно растет. Поэтому мы создаем новые продукты и услуги, вместе с тем продолжая развивать инфраструктуру сети в регионе. Нам важно, чтобы жители Кировской области могли сполна оценить качественную связь МТС, поэтому мы не только возвращаем безлимитный интернет, но и даем специальную абонентскую плату по популярному тарифу на целый год при подключении нового номера или переходе от другого оператора», - сказал директор филиала МТС в Кировской области Алексей Быков.

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