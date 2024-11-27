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«МТС ID» ускорила распознавание документов с помощью сверхлегких нейросетей

ПАО «МТС», цифровая экосистема, поможет бизнесу интегрировать новое поколение систем распознавания документов на основе сверхэффективных 4,6-битных нейронных сетей. Разработка поддерживается на любых устройствах, что позволяет компаниям повысить скорость загрузки и распознавания файлов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС запустила продукт, созданный с использованием технологий российских разработчиков Smart Engines. С обновлением нейронных сетей до 4,6-битной версии решение быстрее и качественнее распознает удостоверяющие личность российские документы и всех стран мира, QR-коды, банковские карты, деловые документы. Например, время распознавания данных основного разворота паспорта России составляет 0,15 секунды.

4,6-битные сети — качественное улучшение наиболее распространенной сегодня модели 8-битных нейронных сетей. Эта технология позволяет нейросетевым моделям корректно обрабатывать данные без привлечения больших вычислительных мощностей.

Компании используют сервис «МТС ID» для авторизации на бесплатной основе и сервис «MTC ID KYC» для удаленной идентификации физических лиц. Среди решений «MTC ID KYC» бизнесу доступно распознавание паспортов и проверка их подлинности, которые можно интегрировать через API, Web и Mobile SDK, iFrame, WebView. Распознавание документов выполняется в контуре «МТС ID KYC», изображения документов не передаются на обработку на сторонние ресурсы.

«Мы интегрировали в свои продукты новейшую модель нейросетей. Предложенное российскими экспертами решение работает быстрее 8-битной модели на 40%, при этом не уступая ей по качеству, благодаря этой модели мы увеличили скорость распознавания документов в нашем продукте, который предлагаем на внешний рынок, а качество распознавания достигло 99%. Эта функция заметно упрощает заполнение форм и растит конверсию для бизнеса», — сказала директор департамента развития модулей и цифровой бесшовности «МТС ID» Анна Струганик.

«Быстрый и высокоэффективный ИИ сегодня нужен везде и всем. И 4,6-битные модели — важный шаг на этом пути. Они позволяют, с одной стороны, снизить затраты на оборудование для уже существующих решений. С другой — решить совершенно новый класс задач компьютерного зрения на текущем оборудовании, где раньше не хватало вычислительных ресурсов. В частности, для поиска и распознавания объектов, поскольку обычно они выполняются на устройствах с невысокими возможностями», — сказал генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров.

Партнерство МТС и Smart Engines развивается с 2019 г. МТС запустила сервис для проведения удаленной идентификации физических лиц «МТС ID KYC», включающий распознавания документов, с использованием технологий Smart Engines. С его помощью партнеры компании получили возможность собирать данные и сократить мошеннические действия с поддельными документами.

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