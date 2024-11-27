Снег, лыжи, интернет: на Хехцире «МегаФон» усилил 4G к началу зимнего сезона

Больше фото и видео со склонов «Хехцира» в Хабаровском крае смогут этой зимой отправить лыжники и сноубордисты. «МегаФон» усилил телеком-инфраструктуру на территории горнолыжного комплекса. Это позволило расширить зону уверенного покрытия 4G и увеличить емкость сети, чтобы мобильным интернетом на высокой скорости могли одновременно пользоваться больше абонентов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры оператора смонтировали дополнительную базовую станцию, работающую в нескольких частотных диапазонах. Это сделало LTE-покрытие более равномерным на горнолыжных спусках и других гостевых участках комплекса. Новый телеком-объект поддерживает стандарты 2G и 4G — абоненты могут пользоваться как голосовыми вызовами, так и высокоскоростным мобильным интернетом, в том числе для звонков по технологии VoLTE.

После изменения конфигурации телеком-сети пользователи могут отправлять фотографии, скачивать видео или вести прямые трансляции в социальных сетях на средней скорости до 100 Мбит/с.

Горнолыжный комплекс «Хехцир» находится недалеко от Хабаровска. Он открылся только в прошлом году и является популярным местом зимнего отдыха у местных жителей. В прошлый сезон абоненты передали через мобильные устройства более пяти тысяч гигабайт данных, за разговорами в перерывах между катаниями они провели более тысячи часов. Самым активным месяцем на горнолыжной базе «Хехцир» для любителей зимних видов спорта стал март — свыше 30% сезонного пользовательского трафика было сгенерировано в первый месяц весны.

«Данные аналитики показали, что в прошлом году на склонах Хехцира катались не только хабаровчане. С помощью нашей базовой станции в интернет выходили абоненты из Приморья, Новосибирска, Красноярска, Амурской области и Якутии. Доступная мобильная связь делает комплекс более привлекательным для лыжников и сноубордистов из других регионов, а также способствует развитию туристического направления в Хабаровском крае. Строительство еще одного телеком-объекта на Хехцире стало закономерным продолжением развития 4G «МегаФона» в этом месте зимнего отдыха. Чтобы абоненты могли комфортно проводить здесь время мы запустили улучшенную мобильную связь уже к началу активного катания», — отметил директор «МегаФона» в Хабаровском крае Дмитрий Оловянников.