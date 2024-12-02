CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Мобильный интернет 4G разогнался в Томске до 190 Мбит/с

Абоненты «МегаФона» в Томске могут оценить высокие скорости передачи данных в своих смартфонах. Новое телеком-оборудование, работающее в нескольких диапазонах, повысило качество мобильных услуг для горожан в Октябрьском и Советском районах. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Установленные объекты связи работают сразу в трех диапазонах частот. Высокочастотный обеспечивает оптимальную емкость сети для большого количества пользователей и увеличенную скорость мобильного интернета, оставшиеся два — среднечастотный и низкочастотный — уверенное покрытие и стабильную передачу данных на значительной территории, в том числе внутри зданий и помещений.

«Аналитики компании отмечают, что с начала 2024 г. онлайн-трафик в столице региона вырос на 77%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Активное потребление интернета обязывает нас постоянно отслеживать нагрузку на сеть и оперативно реагировать на изменения — строить новые или улучшать действующие базовые станции. Благодаря запуску дополнительного телеком-оборудования в зону устойчивого LTE‑сигнала вошли около 30 улиц частной жилой застройки и пригородная часть Томска — садовое товарищество «Роща». Улучшение связи также почувствуют абоненты в магазинах, на остановках общественного транспорта, автодорогах, и других объектах городской инфраструктуры», – сказал директор «МегаФона» в Томской области Марк Малахов.

Мобильный интернет четвертого поколения на скорости до 190 Мбит/с позволит жителям Советского и Октябрьского районов за считанные минуты скачивать «тяжелые» игры для смартфона или загружать файлы, смотреть потоковое видео в высоком разрешении без задержек и помех, звонить по видеосвязи и вести прямые эфиры в соцсетях, пользоваться образовательными платформами и другими цифровыми сервисами, которые требуют стабильного LTE-сигнала и малого времени отклика сети.

Развитие телеком-инфраструктуры в Томске также расширило зону обслуживания технологии VoLTEцифровых звонков через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума. Технологию уже полюбили томичи. Как показывает статистика оператора, 61% звонков они совершают в сетях четвертого поколения. За год показатели выросли на треть.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Правительство Амурской области перевело систему электронного документооборота на СУБД Postgres Pro

Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года

Как RobotMIA запустила более 400 роботов в облаке Selectel

Google скрывает от акционеров штраф в 8 ундециллионов рублей. Это больше всех денег в мире

От гипотезы к действию: как ИИ помогает внедрять инновации в крупных корпорациях

У Google снижается число кликов на рекламу. Доля на рынке поисковой рекламы в США впервые падает ниже 50%

Конференции

Российские программно-аппаратные комплексы 2024

Современный цифровой офис

Business Process Management 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Предметы роскоши: что умеют самые дорогие умные часы

Обзор телевизора Hyundai H-LED65BU7100: новый стандарт домашнего комфорта

Нужны ли ли камкодеры в 2024 году: 5 актуальных моделей

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще