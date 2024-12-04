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К началу зимнего сезона «МегаФон» разогнал 4G в Шерегеше до 140 Мбит/с

Еще больше фото и видео этой зимой смогут отправить абоненты «МегаФона» со склонов Горной Шории. Для комфорта райдеров, которые приезжают в Шерегеш со всей страны, оператор запустил новую базовую станцию рядом с горой Медвежонок – это позволило расширить зону уверенного покрытия LTE-сети как на трассах, так и в одноименном гостиничном комплексе. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Построенный объект связи работает в низких и средних частотных диапазонах. Они обеспечивают стабильную передачу данных на значительной территории, в том числе внутри зданий и помещений, имеют увеличенную емкость сети, которая позволяет одновременно находится онлайн большему количеству активных пользователей.

«Мы продолжаем развивать LTE-сеть в Шерегеше, чтобы наши абоненты получали только положительные эмоции от отдыха. Им не нужно искать возвышенность, чтобы позвонить, или задумываться о том, сколько времени займет отправка «тяжелого» сообщения в мессенджерах или загрузка контента в соцсетях – эти и многие другие вопросы мы взяли на себя. Ранее эту локацию обслуживали другие базовые станции, поэтому скорость передачи данных в часы пиковой нагрузки на сеть была не такой высокой, как сейчас. На новой базовой станции ее максимальные значения достигают 140 Мбит/с», – сказал технический руководитель «МегаФона» в Кузбассе Иван Воронин.

Теперь абоненты «МегаФона» могут звонить по видеосвязи даже со склона горы, вести прямые эфиры и стримы, слушать онлайн музыку во время спуска, а по вечерам смотреть фильмы в высоком разрешении и делиться своими спортивными победами с друзьями.

Шерегеш – крупнейший круглогодичный курорт Сибири, который стал по итогам 2023 г. вторым по популярности в России, уступив лидерство лишь Красной Поляне. По данным «МегаФона», уже в ноябре 2024 г. туристический трафик в Шерегеш превысил прошлогодние показатели на 41%. Локация пользуется особой популярностью у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской и Московской областей. Также склоны Горной Шории выбирают лыжники и сноубордисты из Свердловской и Тюменской областей, Алтайского края и ХМАО.

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