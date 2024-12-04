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«МегаФон» ускорил интернет для 4 тысяч квартир в Костроме

Несколько тысяч жителей многоэтажных домов в микрорайонах Венеция и Паново смогут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 40 Мбит⁄с. «МегаФон» продолжает модернизировать и строить новые базовые станции на наиболее загруженных участках в «спальных» районах Костромы.

Оператор построил в Заволжском районе новую сетевую инфраструктуру в нескольких высокочастотных диапазонах LTE, которые отличаются увеличенной ёмкостью сети и высокими скоростями мобильного интернета. Цифровые изменения затронули улицы Самоковскую, Южную, Силикатную, Заволжскую, Григорова, Розова, а также Силикатный проезд. Скорость интернета увеличилась в жилых кварталах со множеством объектов социального назначения, в том числе в зоне улучшения оказались школы, спортивные комплексы, детские сады, магазины, почтовые отделения и аптеки.

Теперь абонентам стало ещё комфортнее слушать музыку онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, звонить по видеосвязи, обмениваться файлами, общаться в соцсетях и мессенджерах, учиться и работать удалённо.

Развитие телеком-инфраструктуры в Костроме также расширило зону обслуживания технологии VoLTEцифровых звонков через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и сёрфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума. Технологию уже полюбили горожане. Как показывает статистика оператора, 72% они совершают в сетях четвёртого поколения. За год показатели выросли на 25%

«Спальные районы — это места высокой концентрации абонентов, где потребление голосовых и интернет-услуг постоянно растёт год к году. С помощью big data мы оцениваем целесообразность строительства базовых станций в том или ином районе, прогнозируем объем спроса на услуги, проводим онлайн-мониторинг нагрузки на сеть. Спрос на высокие скорости интернета в Заволжском районе Костромы подтверждает и увеличившийся объём LTE‑трафика. Только за ноябрь пользователи компании скачали более тысячи ТБ данных — это на 26% больше, чем за аналогичный период годом ранее», — сказал Александр Мартынов, директор «МегаФона» в Костромской области.

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