CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС развернула обновленную сеть 4G в Ахтубинскоом районе Астраханской области

МТС завершила очередной этап развития инфраструктуры связи на территории Астраханской области. Обновленную сеть 4G развернули в семи селах Ахтубинского района, который является самым большим по площади районом Астраханской области.

Обновленную сеть мобильного интернета развернули для жителей в селах Ново-Николаевка, Болхуны, Пологое Займище, Удачное, Батаевка, Пироговка, Покровка. Установка базовых станций позволила разгрузить имеющуюся сеть и дала возможность жителям Ахтубинского района с еще большим комфортом выходить в интернет, использовать мессенджеры, просматривать видео, загружать приложения.

«За 2024 г. мы обновили инфраструктуру связи в 74 селах Астраханской области, в каждом из которых проживает от 20 до 6 тыс. человек. Благодаря модернизации сети скорость мобильного интернета выросла в среднем на 30%, в том числе и в населенных пунктах Ахтубинского района. Наши технические специалисты на достигнутом не останавливаются и продолжают развивать телеком-инфраструктуру на территории региона, чтобы жителям и гостям региона было еще комфортнее в сети МТС», – отметил директор МТС в Астраханской области Андрей Матвиенко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Можно ли точно оценить стоимость товара с помощью искусственного интеллекта?

В России успешно испытана квантовая защита на волоконно-оптических линиях связи

Правительство Амурской области перевело систему электронного документооборота на СУБД Postgres Pro

Российские музыканты требуют запретить продажу песен, созданных искусственным интеллектом

На разработке общесистемного ПО в России сэкономят более 50 млрд руб.

К 2028 году рынок облачных услуг в России составит почти полтриллиона

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Swift Go 16: мощный ультрабук с искусственным интеллектом

Предметы роскоши: что умеют самые дорогие умные часы

Обзор телевизора Hyundai H-LED65BU7100: новый стандарт домашнего комфорта

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще