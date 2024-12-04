МТС развернула обновленную сеть 4G в Ахтубинскоом районе Астраханской области

МТС завершила очередной этап развития инфраструктуры связи на территории Астраханской области. Обновленную сеть 4G развернули в семи селах Ахтубинского района, который является самым большим по площади районом Астраханской области.

Обновленную сеть мобильного интернета развернули для жителей в селах Ново-Николаевка, Болхуны, Пологое Займище, Удачное, Батаевка, Пироговка, Покровка. Установка базовых станций позволила разгрузить имеющуюся сеть и дала возможность жителям Ахтубинского района с еще большим комфортом выходить в интернет, использовать мессенджеры, просматривать видео, загружать приложения.

«За 2024 г. мы обновили инфраструктуру связи в 74 селах Астраханской области, в каждом из которых проживает от 20 до 6 тыс. человек. Благодаря модернизации сети скорость мобильного интернета выросла в среднем на 30%, в том числе и в населенных пунктах Ахтубинского района. Наши технические специалисты на достигнутом не останавливаются и продолжают развивать телеком-инфраструктуру на территории региона, чтобы жителям и гостям региона было еще комфортнее в сети МТС», – отметил директор МТС в Астраханской области Андрей Матвиенко.