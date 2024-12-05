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МТС модернизировала сеть в 70 сельских населенных пунктах Ставропольского края

МТС завершила модернизацию сети более чем в 70 сельских населенных пунктах Ставропольского края. По программе рефарминга частот сеть сотовой связи была обновлена более чем для 200 тыс. жителей сел, аулов, поселков и станиц региона.

В 70 населенных пунктах МТС перераспределила частоты с устаревшего стандарта 3G на современный LTE. После проведенных работ улучшилась передача данных, и технические специалисты МТС создали запас прочности сети, что позволит пользоваться цифровыми сервисами большему количеству ставропольцев.

Работы на сети сотовой связи прошли в нескольких округах Ставрополья. Наиболее масштабные – в Буденновском, Благодарненском, Кочубеевском, Грачёвском, Петровском, Нефтекумском, Труновском, Новоселицком и других территориях. Модернизировали сеть как в совсем небольших населенных пунктах, так и в более крупных. Например, в хуторе Херсонском Буденновского округа, где проживает около 500 человек, и в селе Донском Труновского округа с населением в 15 тыс.

«Развитие сети в сельских территориях положительно скажется на качестве жизни местного населения, позволит пользоваться Госуслугами, развлекательными и образовательными сервисами. Также частично удалось улучшить сеть на трассах рядом с этими населенными пунктами. Напомню, что ранее МТС провела рефарминг и в ряде районных центров – Светлограде, Нефтекумске, Александровском, Зеленокумске, Благодарном и в других крупных сельских городах и станицах», – сказал директор МТС в Ставропольском крае Александр Стак.

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