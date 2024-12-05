CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС подключила к LTE более 50 сел Владимирской области

МТС сообщает о запуске голосовой связи и мобильной сети LTE в 52 населенных пунктах Владимирской области, в которых проживает от 100 до 500 человек. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технические специалисты МТС расширили телеком-инфраструктуру сразу в 12 муниципальных районах Владимирской области, среди которых Вязниковский, Гусь-Хрустальный, Камешковский, Киржачский, Ковровский, Кольчугинский, Меленковский, Муромский, Селивановский, Судогодский, Суздальский и Юрьев-Польский районы. Теперь более 10 тыс. жителей малых и отдаленных населенных пунктов Владимирской области могут дистанционно получать медицинскую помощь и учиться, пользоваться государственными сервисами без необходимости выезжать в районные центры и Владимир, использовать банковские приложения, а также общаться через интернет.

Помимо этого, жители малых сел смогут пользоваться развлекательными цифровыми сервисами. Туристам в районе расширенной зоны покрытия LTE теперь доступны в дороге онлайн-карты, музыка со стриминговых платформ, фильмы онлайн для пассажиров, а также общение в мессенджерах. К тому же вблизи малых сел находятся крупные межрегиональные и региональные трассы, железнодорожные пути, популярные зоны отдыха и туристические объекты, которые также теперь будут на связи.

«Мы продолжаем обеспечивать связью малые населенных пункты и дачные поселки, которые разбросаны по всему региону. Как правило, эти поселения находятся в стороне от крупных административных центров и предприятий. Ранее мы уже запустили новое телеком-оборудование на территории шести районов Владимирской области, через которые проходит участок трассы М-12, соединяющей Москву и Казань», — отметил директор МТС во Владимирской области Алексей Савушкин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Кейс внедрения BPM-системы в заявочный комплекс: как повысить индекс удовлетворенности пользователей до 99,5%

В России успешно испытана квантовая защита на волоконно-оптических линиях связи

Почему обучать сотрудников гораздо выгоднее, чем искать новых

Российские музыканты требуют запретить продажу песен, созданных искусственным интеллектом

Кирилл Бойко, K2 Cloud: Публичные провайдеры предлагают уровень безопасности, сопоставимый с частными облаками

К 2028 году рынок облачных услуг в России составит почти полтриллиона

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Swift Go 16: мощный ультрабук с искусственным интеллектом

Предметы роскоши: что умеют самые дорогие умные часы

Обзор телевизора Hyundai H-LED65BU7100: новый стандарт домашнего комфорта

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще