T2 запустила VoLTE в Волгоградской области на российском оборудовании

T2, российский оператор мобильной связи, запустил технологию Voice over LTE (VoLTE) в Волгоградской области с применением решений российского разработчика НТЦ «Протей». Сервис позволяет совершать звонки в сети 4G, не прерывая интернет-сессию, а также обеспечивает мгновенное соединение с собеседником и высокое качество передачи речи.

Т2 продолжает совершенствование технической инфраструктуры в Волгоградской области. В текущем году оператор модернизировал более 10% базовых станций, реализовал в крупных городах процедуру рефарминга, после чего развернул технологию VoLTE в регионе. В течение ноября специалисты компании последовательно открывали доступ к сервису различным группам клиентов и тестировали корректности работы технологии и тарификации. Сейчас сервисом уже пользуется более половины абонентов Т2, а голосовой трафик в сети 4G составляет 46% всех звонков в регионе.

В процессе подключения оператор тесно сотрудничал с НТЦ «Протей», который более 20 лет занимается разработкой и производством программно-аппаратных продуктов для сферы телекоммуникаций и комплексной безопасности. Партнерство позволило внедрить Voice over LTE с использованием компонентов отечественного производителя.

Технология VoLTE позволяет осуществлять голосовые вызовы по сети 4G в высоком качестве, минимизируя риски обрыва разговора и обеспечивая моментальное соединение с собеседником. При этом вызов тарифицируется как обычный голосовой трафик и не расходует пакет интернета, включенный в тариф. Сохраняет технология и ресурс аккумулятора телефона: смартфон не переключается в стандарты 2G/3G, что позволяет расходовать заряд батареи медленнее. Еще одно важное преимущество сервиса – возможность сохранения текущей интернет-сессии во время принятия звонка.

Евгений Брюзгин, директор волгоградского филиала Т2, сказал: «Техническая дирекция Т2 непрерывно работает над усовершенствованием сетевой инфраструктуры в Волгоградской области. Мы улучшаем емкость и расширяем зону покрытия, модернизируем оборудование и внедряем новые сервисы. Запуск VoLTE в регионе стал логичным этапом в развитии сети и улучшении качества связи для наших клиентов. Уже сейчас абоненты компании могут почувствовать все преимущества использования технологии: мгновенное соединение с собеседником, кристальное качество передачи голоса и отсутствие посторонних шумов, а также возможность использовать мобильный интернет во время разговора».

Сервис доступен всем клиентам Т2 в Волгоградской области, чьи устройства поддерживают VoLTE, и в ряде случаев включается автоматически. Если этого не произошло, необходимо самостоятельно активировать опцию в разделе управления мобильной связью и SIM-картами.