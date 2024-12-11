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Автомобильные тоннели Сочи обеспечены связью и интернетом

«Русская Инфраструктурная Компания» (АО «РИК») объявляет о завершении проекта по реализации бесшовного покрытия мобильной связью в тоннелях города Сочи. Об этом CNews сообщили представители АО «РИК».

Этот проект комплексного покрытия был реализован в рамках выполнения задачи по обеспечению связью и интернетом абонентов на территории самих туристических объектов и на транспортных магистралях к ним.

«Это флагманский проект 2024 г., который создает очередной важный прецедент развития бесшовного покрытия мобильной связью: теперь и в тоннелях! На реализацию проекта ушло несколько лет упорного труда, и мы рады сегодня объявить о его успешном завершении, - сказал генеральный директор АО «РИК» Александр Чуб. - Хочу поблагодарить все вовлеченные и задействованные стороны: Росавтодор, РЖД, Администрация города Сочи, Россети Кубань, мобильные операторы МТС и «Билайн» за согласованное сотрудничество и общий вклад в технологическое развитие страны».

«В горной местности в целях безопасности участников дорожного движения и оперативного функционирования всех дорожных служб устойчивая мобильная связь и интернет являются не предметом роскоши, а прямой необходимостью, поэтому инициативу бизнеса по развитию телекоммуникационных технологий с помощью нашей инфраструктуры мы, конечно, будем приветствовать и поддерживать», – сказал руководитель ФКУ «Черноморье» Виктор Вовк.

Директор Краснодарского отделения «Билайн» Максим Романько: «Мы планомерно развиваем сеть в горно-туристическом кластере Сочи. Благодаря установке телеком-оборудование внутри трех тоннельных комплексов мобильный интернет и голосовая связь «Билайн» теперь работает бесшовно на всем протяжении Нового Краснополянского шоссе, от Адлера до Красной Поляны. Уверен, эти новогодние каникулы горнолыжники и сноубордисты запомнят, в том числе благодаря ярким фото и видео, которые теперь можно загружать в любом месте, даже из тоннелей».

«После масштабного олимпийского строительства прошло довольно много времени и любая сеть требует обновления и новых подходов при ее планировании. При этом в горном кластере Сочи мы однозначно имеем максимально сложную техническую задачу: из-за особенностей рельефа, сложных подземных и наземных конструкций, больших перепадов высоты. Тем не менее мы продолжаем развивать современную телеком-инфраструктуру, работать над специфическими и даже уникальными техническими проектами в одном из главных курортов страны», — отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.

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