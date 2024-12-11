«МегаФон» обновил сеть в крупнейших городах Дагестана

Жителям и гостям республики стало удобнее пользоваться мобильным интернетом как дома, так и в общественных местах. Абоненты оператора могут оценить скорость до 100 Мбит/с даже в моменты пиковой нагрузки на сеть. Модернизация и расширение телеком-инфраструктуры позволили активировать дополнительный высокочастотный слой LTE, который увеличил скорость в среднем на 10%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

По данным аналитиков «МегаФона» интерес к отдыху в кавказской республике не перестает расти. Россияне стали чаще заходить на сайты, предлагающие туры в Дагестан, в том числе на новогодние праздники. Трафик на таких ресурсах вырос на 12%, относительно прошлого года. Больше всего туристов интересуют каникулы в Махачкале и Дербенте.

«Для абонентов инженеры развернули дополнительный слой LTE на более чем 30 объектах. Это позволило увеличить максимальные скорости мобильного интернета на всей территории городов и улучшить качество сигнала внутри отелей, торговых центров, на паркингах», — сказал директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев.

Масштабные технические улучшения ускорили мобильный интернет до 100 Мбит/с. Этого хватит, чтобы за час выложить до 300 фотографий заснеженного Кавказского хребта в социальные сети или отправить около 2000 открыток близким в мессенджерах.

Модернизация прошла не только в крупных городах Дагестана, но также во всех районах республики, в том числе, горных — Левашинском и Казбековском, чтобы местные жители, туристы и альпинисты всегда оставались на связи и имели доступ к мобильному интернету.