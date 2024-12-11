В академии спорта «Динамо» появился высокоскоростной мобильный интернет

Инженеры «МегаФона» обеспечили связь и мобильный интернет в одном из крупнейших столичных спортивных комплексов. Теперь спортсмены, тренеры и зрители смогут без задержек сигнала вести онлайн-трансляции, общаться по видеосвязи и пользоваться приложениями в любой точке комплекса, независимо от количества подключенных устройств, на максимальной скорости до 150 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Для того, чтобы обеспечить качественный и беспрерывный сигнал в спортакадемии площадью 30 тыс/ м2 специалисты оператора установили специальную антенно-фидерную систему. Работу высокоскоростного интернета обеспечивают более 70 антенн и соединяющего их радиочастотного кабеля длиной 9 км.

В зонах с высокой проходимостью и большими площадями, таких как тренировочные арены и спортивные залы, инженеры «МегаФона» разместили панельные антенны, гарантирующие более качественное покрытие. Под потолком коридоров, служебных помещений и в раздевалках установлены всенаправленные антенны, благодаря которым снижается количество «мертвых зон» и обеспечивается надежный сигнал из любой точки.

Новое телеком-оборудование поддерживает технологию MIMO 2x2, которая обеспечивает одновременную передачу данных по двум каналам, и частотные диапазоны DCS-1800 (2G) и LTE-1800 (4G). Все это позволяет ускорить мобильный интернет, уменьшив нагрузку на сеть даже при большом числе одновременных пользователей.

«По своим масштабам академия спорта “Динамо” стоит в одном ряду с крупнейшими спортивными объектами в Москве, построенными в последние годы. Здесь молодые спортсмены делают первые шаги к великим победам, преодолевая трудности и учатся верить в себя. Мы понимали, насколько важна надежная связь в таком значимом во многих сферах комплексе, и внедрили надежные и современные технологии, чтобы болельщики, в числе которых и родители, могли в прямом эфире делиться впечатлениями и победами своих юных героев», — отметил директор «МегаФона» по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.