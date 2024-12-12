Для полумиллиона пермяков выросла скорость мобильного интернета

«МегаФон» модернизировал телеком-оборудование в восьми городах Прикамья. Инженеры оператора на 20% увеличили скорость передачи данных в Березниках, Добрянке, Краснокамске, Кунгуре, Лысьве, Соликамске и Чайковском. Новое качество телеком-услуг смогут оценить свыше полумиллиона жителей Пермского края. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Оператор запустил дополнительный среднечастотный слой LTE на объектах связи в городах региона. Техническое решение помогает улучшить сигнал внутри зданий и одновременно с этим увеличить скорость передачи данных, что актуально в условиях городской застройки. Теперь абоненты могут выходить в интернет на скорости до 100 Мбит/с.

Изменения качества мобильного интернета затронули районы, где расположены многоквартирные и частные дома, медицинские и культурные учреждения, производственные предприятия, а также известные туристические объекты.

Существенная часть работ проведена в Березниках и Чайковском. В Березниках скорость передачи данных выросла для сотрудников Березниковского механического завода и БКПРУ-2, а также около Дворца культуры «Металлург», городской больницы №2 и филиала ПНИПУ. В Чайковском быстрее загружать файлы и видеоконтент смогут жители домов в районе улиц Уральская, Декабристов-Уральских Танкистов, Сосновая–проспект Победы, сотрудников предприятия «Чайковский текстиль», а также в общественных местах города – на площади Победы и около Дворца культуры.

Для туристов выросла скорость мобильного интернета около одной самых популярных достопримечательностей Пермского края – Кунгурской Ледяной пещеры, а также у гостиницы «Сталагмит», где останавливаются посетители уникального геологического памятника. Новое качество телеком-услуг будет доступно для прибывающих в город путешественников на железнодорожном вокзале и в районе уникального предприятия «Кунгурская керамика», где производят изделия из глины и организуют мастер-классы для детей и взрослых.

«Города региона, за исключением областного центра, генерируют около 30% интернет-трафика всего Прикамья. Модернизация телеком-инфраструктуры позволила увеличить скорость передачи данных в значимых локациях – центральных районах и жилых кварталах, около производственных объектов и в туристических местах. Теперь абоненты смогут быстрее загружать файлы, смотреть видеоконтент в хорошем качестве и пользоваться различными цифровыми сервисами», – отметил директор «МегаФона» в Пермском крае Андрей Шмалев.

Инженеры «МегаФона» также провели технические работы в Добрянке в микрорайоне Задобрянка, в Краснокамске – в районе ТЭЦ-5, улицы Циолковского, а также проспекта Мира–Свердлова. В Кудымкаре и Лысьве параметры сети модернизированы в центре, а в Соликамске – около городской больницы.