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«МегаФон»: назван самый «качающий» город Самарской области

С 2024 г. лидером по среднемесячному потреблению мобильного интернет-трафика стал Октябрьск. Его жители, абоненты «МегаФона», в среднем каждый месяц загружали по 33 ГБ интернет-трафика. Этот показатель на 21% больше, чем в других городах области, и на 11% превышает прошлогодние данные. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Октябрьск второй год подряд подтверждает звание самого «качающего» городского населенного пункта области. Вслед за ним расположился Кинель, который в 2023 г. занимал лишь четвертую строчку. В 2024 г. город продемонстрировал высокий результат — в среднем местные жители расходовали по 30 ГБ данных ежемесячно.

Тольятти замкнул тройку. В пересчете на одного абонента в автограде скачивают 29 ГБ интернет-трафика каждые 30-31 день. С небольшим отставанием в пятерку также вошли Новокуйбышевск и Чапаевск — на горожанина здесь в среднем приходится по 28 ГБ.

«В условиях городской жизни время — ценнейший ресурс и мобильный интернет позволяет его значительно экономить. В ноябре уже 70% общего дата-трафика пришлось на города. Территории, где сконцентрировано большое количество пользователей, требуют постоянного развития сетевой инфраструктуры», — сказал Павел Тележкин, руководитель технического отдела «МегаФона» в Самарской области.

С 2024 г. инженеры ввели в эксплуатацию свыше 20 новых базовых станций в городских населенных пунктах региона. Помимо этого, более чем на 150 городских объектах связи оператор перевел частоты, используемые предыдущими технологиями, в востребованный стандарт LTE. В результате емкость сети и скорости мобильного интернета увеличились в среднем на 25–30% в Октябрьске, Чапаевске, Новокуйбышевске, Кинеле, Похвистнево, Жигулевске, Тольятти, Самаре. Модернизация коснулась жилых кварталов, частного сектора, а также социально значимых объектов: образовательных учреждений, больниц и поликлиник, парков, спортивных и культурных строений.

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