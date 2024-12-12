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«МегаФон» подключил к 4G этнопарк в Магаданской области

В новогодние праздники магаданцы и гости региона смогут делиться фотографиями и видеороликами из этнопарка «Дюкча». «МегаФон» расширил телеком-сеть в популярной зоне отдыха, что позволило увеличить скорость мобильного интернета до 60 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Этнопарк «Дюкча» расположен в 20 минутах езды от Магадана, в месте, где река Дукча впадает в Охотское море. С наступлением морозов активностей в парке не становится меньше, местные жители приезжают сюда за зимними развлечениями: покататься на коньках, снегоходах или собачьих упряжках, прогуляться по дорожкам или познакомиться с бытом коренных народов Колымы в музее под открытым небом.

Инженеры «МегаФона» смонтировали и запустили базовую станцию с поддержкой 4G. Устойчивый сигнал покрывает всю территорию парка, в том числе места активного отдыха, где катаются на упряжках и снегоходах. В предстоящие новогодние каникулы, приезжая в этнопарк, отдыхающие с помощью мобильного интернета смогут по видеосвязи поздравить родных и близких с праздниками, отправить атмосферные фотографии колымской зимы и поделиться хорошим настроением. Также здесь стала доступна современная технология голосовых вызовов VoLTE — она обеспечивает быстрое соединение, чистый звук во время разговора и возможность выходить в интернет не прерывая диалога.

«Этнопарк стал местом притяжения для магаданцев, где они могут провести время с семьей, лучше узнать культуру коренных народов. Здесь проводятся большие праздники, например, Хэбденек и Туйгивин, встреча Нового года по эвенкийскому и корякскому календарю, или праздник старательского мастерства «Золотой фестиваль». Массовые мероприятия собирают много гостей, а устойчивая мобильная связь поможет им более комфортно провести время и пользоваться привычными цифровыми сервисами», — сказал директор «МегаФона» в Магаданской области Илья Челышев.

Вместе с тем «МегаФон» запустил связь LTE еще в двух локациях пригорода Магадана. Впервые современная мобильная связь оператора появилась в дачных поселках Старая Веселая и ручей Кедровый на берегу бухты Гертнера.

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